‘हापूस’च्या पेटंटसाठी प्रयत्न हवेत

‘हापूस’च्या पेटंटसाठी प्रयत्न करा
घाटगे ः ‘देवगड फळबागायत’चा वर्धापन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ९ : येथील आंबा व इतर फळ बागायती शेतकरी संघाचा चतुर्थ वर्धापन दिन व दिनदर्शिका प्रकाशन कार्यक्रम दाभोळे कोंडामा येथील श्री देव बाळूमामा देवालयात उत्साहात झाला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून किर्लोस कृषी विज्ञान केंद्राचे विलास सावंत यांनी ‘नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व’ यावर मार्गदर्शन केले. प्रगतशील शेतकरी दत्तात्रेय घाटगे म्हणाले, ‘देवगड हापूसची चव जगप्रसिद्ध असल्याने त्याचे पेटंट घेण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.’
घाटगे यांनी नैसर्गिक, जैविक व होमिओपॅथीक शेतीतील आपले अनुभव सांगितले. मंचावर संघाचे अध्यक्ष विलास रुमडे, संकेत लब्दे, संजय धुरी उपस्थित होते. सुरुवातीला दीपप्रज्वलन करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. संघाने तयार केलेल्या २०२६ च्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन केले.
सावंत यांनी, मूल्यवर्धन करणारे उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन करून त्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासित केले. श्री. घाटगे यांनी, देवगड हापूसची चव जगप्रसिद्ध असल्याने त्याचे पेटंट घेण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे सांगितले. श्री. डोंगरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. श्री. रूमडे यांनी संघाच्या वाटचालीबाबत माहिती दिली. संघांचे सचिव संकेत लब्दे यांनी प्रास्ताविक केले. संजय धुरी यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
