पूर्णगड पोलिसांचा ज्येष्ठांशी संवाद
पूर्णगड पोलिसांचा
ज्येष्ठांशी संवाद
पावस ः रत्नागिरी पोलिस दलाच्या ‘मिशन प्रतिसाद’ या उपक्रमांतर्गत पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विक्रमसिंह पाटील यांनी ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी जिल्ह्यात मिशन प्रतिसाद हा विशेष उपक्रम राबवला जात आहे. समाजातील सर्वात अनुभवी आणि संवेदनशील घटक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, एकाकीपणा, फसवणूक तसेच आपत्कालीनप्रसंगी तत्काळ मदत न मिळणे यासारख्या प्रश्नांची वाढती तीव्रता लक्षात घेता त्यांच्या सुरक्षेची काळजी हा काळाचा अत्यावश्यक विषय बनला आहे. या उपक्रमांतर्गत पोलिसहद्दीतील निरूळ-ठीकवाडी येथील ज्येष्ठ नागरिक चंद्रकांत ठीक यांच्या वाढदिवसानिमित्त भेट देऊन त्यांच्याशी हितगूज करण्यात आले. या वेळी पोलिस अंमलदार महेश कुबडे, संजय शिवगण, पोलिसपाटील नीलेश ठीक आदी उपस्थित होते.
नवजीवन विद्यालयात
आहाराबाबत मार्गदर्शन
पावस ः पुणे शहरात विविध हॉस्पिटलमध्ये आहारतज्ज्ञ म्हणून १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या आकांक्षा जोशी-बढे यांनी संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस येथील विद्यालयात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी असल्याचा अभिमान व्यक्त केला. फार मोठा आर्थिक बोजा न पडता ग्रामीण भागातील उपलब्ध धनधान्ये वापरून समतोल व सकस आहार कसा घेता येईल, याचे उत्तम मार्गदर्शन त्यांनी पीपीटीच्या माध्यमातून केले. आवळा, चिंच, अळू, पालेभाज्या, अळीव, कुळीथ, पेरू, चिकू, केळीसारख्या परिसरातील उपलब्ध घटकातून आरोग्य चांगले राखता येते, याची माहिती सांगितली. मुख्याध्यापक सुनील पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. या वेळी शाळेचे समुपदेशक मंदार बापट, मंदार भागवत, पूनम खरात उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.