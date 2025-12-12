रत्नागिरीत व्यावसायिक शिक्षण कार्यशाळा
रत्नागिरी : ल.ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिरात व्यावसायिक शिक्षण कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना उद्योजक निनाद जोशी व स्नेहा जोशी.
पटवर्धन विद्यामंदिरात
व्यावसायिक शिक्षण
रत्नागिरी, ता. १२ : शिक्षणासोबत व्यावसायिक शिक्षण ही काळाची गरज ओळखून लहानपणापासून विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षणाचे ज्ञान होण्यासाठी कै. ल. ग. पटवर्धन प्राथमिक विद्यामंदिरात व्यावसायिक शिक्षण कार्यशाळा आयोजित केली. यामध्ये अगरबत्ती बनवण्याचे प्रात्यक्षिक उद्योजक निनाद जोशी व स्नेहा जोशी यांनी दाखवले.
या कार्यशाळेत निवळी येथील उद्योजक जोशी दाम्पत्याने मार्गदर्शन केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना अगरबत्ती कशी बनवतात, याचे प्रत्यक्ष दाखवले. यासाठी त्यांनी व्हिडिओ क्लिपचा प्रभावीपणे वापर केला. अनेक विद्यार्थ्यांनी शंका विचारल्या. त्या शंकांचे निरसन जोशी यांनी केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करून सर्व विद्यार्थ्यांना अगरबत्तीचे मोफत वाटप केले. मुख्याध्यापिका राजवाडे यांनी निनाद जोशी आणि स्नेहा जोशी यांचा सत्कार केला.
