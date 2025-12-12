करजुवे येथे सक्शन पंपाने बेकायदेशीर वाळू उपसा
करजुवे येथे बेकायदेशीर वाळू उपसा
महसूल, खनिकर्म विभागाचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष; कांदळवनाचीही तोड
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : करजुवे (ता. संगमेश्वर) येथे राजरोस मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. याबाबत स्थानिक सरपंचांनी प्रशासनाकडे तक्रार करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच संरक्षित कांदळवनदेखील तोडले जात असल्याचा आरोप आहे. सुट्टीच्या दिवशी चोरून हा वाळू उपसा सुरू आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील करजुवे येथे सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा करत असल्याची तक्रार सरपंच यांनी केली आहे. वाळू उपसा करताना खाडी किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची तोड होत आहे. सक्शन पंप लावून वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खन्नन होत आहे. उत्खनन केले जाऊ नये याबाबत करजुवे ग्रामपंचायतीचा ठरावही केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महसूल आणि खनिकर्म विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदीच्या पात्रात सक्शन पंप, वाळू उपशाचे अनेक ठिकाणी ढीग मारून ठेवले आहेत. याबाबत करजुवे सरपंच सानिका पेढांबकर आणि राजेश नलावडे यांनी तक्रार केली आहे. याबाबत जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असता ते म्हणाले, आमच्याकडे तक्रार आली. याबाबत आम्ही एकदाच मोठी कारवाई करणार आहोत. सुट्टीच्या दिवशी वाळू उपसा केली जाते. लवकरच यावर धाड टाकून सर्व सामान जप्त केले जाईल.
कोट
वाळू उत्खनन केले जाऊ नये याबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव केला आहे; मात्र तरीही राजरोसपणे बेसुमार वाळू उत्खनन केले जात आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
- सानिका पेढांबकर, सरपंच, करजुवे ग्रामपंचायत
