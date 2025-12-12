मंडणगड-बोरघरात महिला स्नेहीने ग्रामविकासास चालना

Rat12p30.jpg-
मंडणगड ः घरकूल लाभार्थी मिनल जाधव यांच्याकडे नेत्रा जाधव यांनी घराची चावी सुपूर्द केली. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदिवडे.
बोरघरात महिलास्नेहीने
ग्रामविकासास चालना
मंडणगड, ता. १२ः आदिशक्ती समिती आणि माहू बोरघर ग्रामपंचायतीच्या सक्रिय सहकार्याने महिलास्नेही जागरूकता व कृती अभियान बोरघर गावात उत्साहपूर्ण वातावरणात राबवण्यात आले. गावातील महिलांना सबलीकरण, आरोग्य जागरूकता, सुरक्षित वातावरण निर्मिती या सर्वसमावेशक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा कार्यक्रम ग्रामविकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.
महिला सक्षमीकरणासाठी बहुआयामी उपक्रमांत महिलांसाठी विविध मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. यात आरोग्य व पोषण जागरूकता, कौशल्यविकास व आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध व महिला संरक्षण कायदे, स्वच्छता व पर्यावरण जागृती या विषयांवर तज्ज्ञांनी सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीने माहिती दिली. महिलांना प्रत्यक्ष कृतीद्वारे सहभागी करण्यासाठी समूहचर्चा, समस्यांचे निवारण सत्र, प्रात्यक्षिके आणि अनुभवकथा यांचा समावेश करण्यात आला. यातून सहभागी महिलांचे आत्मविश्वास वृद्धिंगत झाले असून, गावात सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माण होण्यास हातभार लागला.
या अभियानाची विशेषता म्हणजे जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कृतीकडे गावाला प्रवृत्त करण्यात आले. कार्यक्रमातून घेतलेल्या संकल्पांनुसार, पुढील काही महिन्यांत महिला बचतगटांची बळकटी, आरोग्य तपासणी शिबिरे, पर्यावरण स्वच्छता अभियान आणि महिला सुरक्षा समित्यांची निर्मिती या उपक्रमांना पुढील गती दिली जाईल, असे ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदिवडे यांनी सांगितले. २०२५ मध्ये पूर्ण झालेल्या घरकूल लाभार्थीचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला मुख्य मार्गदर्शक दिनेश सापटे, माजी सरपंच विजय बाईत, ग्रामपंचायत अधिकारी सुप्रिया चांदिवडे, श्वेता नाकती, नेत्रा जाधव आदी उपस्थित होते.
