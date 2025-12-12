...अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डंपर
वाळू व्यावसायिक ः सिंधुदुर्गात परवाने रखडल्याने संताप व्यक्त
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १२ ः जिल्ह्यात यंदाच्या वाळू परवाना प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे डंपर व वाळू व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. २५ डिसेंबरपर्यंत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डंपर उभे करून बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा डंपर व वाळू व्यावसायिक संघटनेने दिला आहे.
दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये वाळू परवाना प्रक्रिया पूर्ण होत असताना, यंदा मात्र १२ डिसेंबरपर्यंतही पुढील टप्प्याची कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप व्यावसायिकांनी केला आहे. ८ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत परवान्यांसाठी अर्ज मागविले होते. या कालावधीत ५८ वाळू परवानाधारकांनी अर्ज दाखल केले असून सर्व प्रकरणे मंजूरही झाल्याची माहिती व्यावसायिकांकडून देण्यात आली. मंजुरीनंतर कामगार, डंपर, यंत्रसामुग्री यांची मोठ्या प्रमाणावर तयारी करण्यात आली. मात्र, प्रक्रिया थांबल्याने आर्थिक चक्रच खुंटल्याची भावना संबधितांमध्ये आहे. २५ डिसेंबरपर्यंत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून वाळू परवाने जारी करावेत; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डंपर उभे करून आंदोलन करू, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी समीर दळवी, नित्यानंद शिरसाट, मिलिंद परब, राजेश प्रसादी, अभिषेक गावडे, धीरज परब, राजन वाळके आदी उपस्थित होते.
उपासमारीची वेळ
या निर्णयाचा फटका गवंडी, डंपर मालक–चालक, हार्डवेअर दुकानदार, लाकूड मेस्त्री, गॅरेज व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल लाभार्थी, शासकीय ठेकेदार आणि बिल्डर्स यांना बसत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. कामधंदे ठप्प झाले असून उपासमारीची वेळ येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यावसायिकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
