चक्कर आलेल्या तरुणाचा मृत्यू

रत्नागिरीः शहरानजीकच्या नाचणे येथील तरुणाचा चक्कर येऊन मृत्यू झाला. ही घटना गुरूवारी (ता. ११) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास जिल्हा शासकिय रुग्णालयात घडली. पोलिसात आकस्मिक मृत्यू म्हणून याची नोंद केली आहे. सुहास सुपल (वय ३०, रा. सुपलवाडी,नाचणे) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. सुहास हा नेहमीप्रमाणे काल सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास प्रदीप मुकुंद बाणे (रा. नाचणे, रत्नागिरी) यांच्याकडे गणपती बनवण्यासाठी गेला होता. सकाळी ११ वा. सुमारास त्याला दम्यामुळे चक्कर आली आणि तो जागेवर पडला. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर प्रदीप बाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तातडीने खासगी वाहनातून सांबरे हॉस्पिटल येथे दाखल केले. त्या ठिकाणी उपचार केल्यानंतर अधिक उपचारासाठी सुहासला सायंकाळी ५.१५ वा.सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सुहासला तपासून मृत घोषित केले.
रत्नागिरी ः दापोली तालुक्यातील भिवबंदर रोड आयटीआयच्या मागे सार्वजनिक ठिकाणी मद्यप्राशन करणाऱ्या वृद्धाविरोधात दाभोळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई गुरुवारी (ता. ११) दुपारी बाराच्या सुमारास करण्यात आली आहे. अरूण गोविंद मोरे (वय ६८, रा. भिवबंदर, वणौशीतर्फे पंचनदी, दापोली) असे गुन्हा दाखल केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात पोलिस हवालदार नीलेश खोपडकर यांनी तक्रार दिली.
रत्नागिरी ः संगमेश्वर तालुक्यातील तुरळ-हारेकरवाडी येथे शेतीसाठी कवळ तोडत असताना झाडावरून पडून गंभीर दुखापत झालेल्या वृद्धाचा उपचारादरम्यान डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. ८) रात्री पावणे दहाच्या सुमारास घडली. तानू झिंगू बामणे (वय ७२, रा. हारेकरवाडी, तुरळ, संगमेश्वर) असे उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे. आठ डिसेंबरला सायंकाळी पाचच्या सुमारास ते शेवनीच्या झाडावर चढून शेतीसाठी कवळ तोडत होते. त्या वेळी अचानकपणे तोल गेल्याने ते झाडावरून खाली पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना प्राथमिक उपचारांसाठी कडवई आरोग्यकेंद्र येथे नेऊन अधिक उपचारांसाठी वालावलकर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. त्या ठिकाणी अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना काल रात्री ९.४५ वा. सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी संगमेश्वर पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
