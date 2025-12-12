वाहनाच्या धडकेत सांबर जखमी
वाहनाच्या धडकेत सांबर जखमी
मानसकोंडमधील घटना ; लांज्यात उपचार सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील मानसकोंड येथे वाहनाच्या धडकेत सहा वर्षाचे सांबर जखमी झाल्याचा प्रकार घडला आहे. महामार्गावर पसरलेल्या दाट धुक्यातून रस्ता चाचपडत चालताना वाहनासमोर अचानक सांबर आल्याची शक्यता वनविभागाने व्यक्त केली आहे. हा अपघात पहाटे उघडकीस आला. घटनास्थळावरील हे दृश्य हृदय पिळवटून टाकणारे होते.
महामार्गावर भरधाव जाणाऱ्या एका वाहनाला सहा वर्षाची मादी सांबर धडकल्यानंतर तडफडत रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. ही घटना घडल्यानंतर तिथे जमा झालेल्या ग्रामस्थांचे डोळे नकळत पाणावलेले होते. तातडीने ही माहिती मानसकोंड येथील पोलिसपाटील यांनी देवरूख वनविभागाला कळवली. वनपाल सागर गोसावी, वनरक्षक आकाश कडूकर व सहयोग कराडे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. जखमी अवस्थेतही मृत्यूला झुंज देणाऱ्या सांबराला त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक उचलून देवरूख पशुवैद्यकीय दवाखान्यात आणले. येथे पशुधन अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक उपचार करून जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र अपघातात सांबराला गंभीर दुखापती झाल्याने अधिक तज्ज्ञ उपचारांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. यासाठी विशेषतः कोल्हापूर येथून पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले असून, ते लांजा येथे पोहोचताच पुढील उच्चस्तरीय उपचार सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जखमी सांबराला लांजाकडे हलविण्यात आले, अशी माहिती वनपालांनी दिली. या भागात काही दिवसांपूर्वी करंजारी येथेही एका सांबराचा वाहनधडकेत मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच ही दुसरी दुर्घटना घडल्याने नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींत हळहळ व्यक्त होत आहे.
