रत्नागिरी केंद्रातून समर्थ रंगभूमीचे ‘अग्निपंख’ प्रथम
रत्नागिरी : राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत रत्नागिरी केंद्रातून प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या समर्थ रंगभूमी संस्थेच्या अग्निपंख नाटकातील कलाकार.
रत्नागिरी केंद्रातून समर्थ रंगभूमीचे ‘अग्निपंख’ प्रथम
ईठ्ठला द्वितीय, इम्युनिटीला तृतीय; ‘सकाळ’चे नरेश पांचाळ यांना रंगभूषेचे तृतीय पारितोषिक
रत्नागिरी, ता. १२ : ६४ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत रत्नागिरी केंद्रातून समर्थ रंगभूमी संस्थेच्या अग्निपंख या नाटकाला प्रथम पारितोषिक तसेच वीरशैव समाज (लांजा) या संस्थेच्या ईठ्ठला या नाटकास द्वितीय पारितोषिक जाहीर झाले. या दोन्ही नाटकांची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे. स्पर्धेत खरडेवाडी क्रीडा मंडळ (मेर्वी) या संस्थेच्या इम्युनिटी (दी व्हाइस ऑफ टॉलरन्स) या नाटकाला तृतीय पारितोषिक प्राप्त झाले.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे ही स्पर्धा स्वा. सावरकर नाट्यगृहात १० नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत रंगली होती. स्पर्धेत एकूण १८ नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आले. स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून विश्वास पांगारकर, सुनील जगताप आणि संगीता टेकाडे यांनी काम पाहिले. सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी निकाल जाहीर केला.
सविस्तर निकाल असा- दिग्दर्शन प्रथम- ओंकार पाटील (अग्निपंख), द्वितीय अमोल रेडीज (ईठ्ठला), तृतीय संदेश तोडणकर (इम्युनिटी). प्रकाशयोजना प्रथम- साई शिर्सेकर (अग्निपंख), द्वितीय दयानंद चव्हाण (ईठ्ठला), तृतीय अभिजित डोंगरे (इम्युनिटी). नेपथ्य प्रथम- प्रवीण धुमक (अग्निपंख), द्वितीय संदीप सावंत (ईठ्ठला), तृतीय सत्यजीत गुरव (येऊन येऊन येणार कोण0). रंगभूषा- प्रथम- उदयराज तांगडी (अग्निपंख), द्वितीय- गजानन पांचाळ (ईठ्ठला), तृतीय- नरेश पांचाळ (इम्युनिटी). संगीत दिग्दर्शन- प्रथम- ओंकार बंडबे (अग्निपंख), द्वितीय- प्रदीप कांबळे (ईठ्ठला), तृतीय- योगेश मांडवकर (इम्युनिटी). वेशभूषा- प्रथम- चैताली पाटील (अग्निपंख), द्वितीय- संतोष डोर्लेकर (ईठ्ठला), तृतीय- विश्वनाथ नावले (इम्युनिटी). उत्कृष्ट अभिनय रौप्यपदक- मिनार पाटील (अग्निपंख), ऋचा भुते (अग्निपंख). अभिनयासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे- अमोल रेडीज (ईठ्ठला), जयू पाखरे (ऑक्सिजन), संदेश तोडणकर (इम्युनिटी), गोपाळकृष्ण जोशी (येऊन येऊन येणार कोण0), अर्चना पेणकर-पांचाळ (ईठ्ठला), तन्वी शिंदे (इम्युनिटी), डॉ. नेहा उकिडवे (मंगलाक्षता), निवेदिता मणचेकर (ऑक्सिजन).
नाट्यसंकल्पना व दिग्दर्शन या विषयावर काम करण्याची माझी क्षमता मला माहिती आहे. कथा निवड कठीण नव्हती; परंतु प्रख्यात नाटककार प्र. ल. मयेकर लिखित अग्निपंख हे ऐतिहासिक लेखन रंगमंचावर साकारण्याचे मोठे आव्हान होते. मी यापूर्वी प्रायोगिक व वास्तववादी नाटकांवर काम केले आहे; परंतु ऐतिहासिक सत्यघटनेवर आधारित नाटक करताना संहितेला व विषयाला कुठेही धक्का न पोहोचू देता नाटक उभे करणे कसोटीचे काम होते. प्रथम क्रमांक व वैयक्तीक बक्षिसांमुळे स्पर्धा संस्मरणीय झाली, हे समर्थ रंगभूमीचे टीमवर्क आहे.
- ओंकार पाटील, दिग्दर्शन, अग्निपंख नाटक
