किशोरवयात भावनांचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक
डॉ. रुपेश पाटकर ः आडाळीत मुलांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कळणे, ता. १२ ः एखाद्या प्रश्नाला भिडणे, प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे, नकार पचवणे व सहन करणे या गोष्टींचे देखील कौशल्य मुलांना शिकविण्याची गरज आहे. आज केवळ आपणंच मुलांचे पालक नाही तर मोबाईलही पालक बनत आहे. त्यामुळे किशोरवयात भावनांचे योग्य व्यवस्थापन करायला हवे, असे मत मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर यांनी आडाळी येथे व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या औचित्याने ग्रुप ग्रामपंचायत आडाळी-फोंडीये आयोजित किशोरवायीन मुलांसाठीचा मेळावा नुकताच झाला. यावेळी सरपंच पराग गांवकर, उपसरपंच विशाखा गांवकर, ग्रामपंचायत सदस्य संजना गांवकर, सानिका गांवकर, निशा गांवकर, मुख्याध्यापक सायली देसाई, शिक्षक रामदास पावरा, अंगणवाडी सेविका ममता सावंत, आशा स्वयंसेवक मिताली मेस्त्री उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. पाटकर यांनी मुलं व पालकांना मार्गदर्शन केले. डॉ. पाटकर म्हणाले, ‘आज पालक असलेल्या आपणा सर्वांचे बालपण वेगळ्या परिस्थितीत गेले. त्यावेळी सामूहिकपणे पालकत्व निभावलं जात असे. मात्र आज मुलं सामाजिक बंधनापासून वेगळी होताना दिसतात. मोबाईल हा त्यांचा पालक बनत असून मोबाईल च्या सोबतीने त्यांची जडण घडण होत असून हे धोकादायक आहे. अशावेळी पालकांनी मुलांचे मित्र बनून त्यांना जीवन कौशल्य जाणीवपूर्वक शिकवणे आवश्यक आहेत. समाजानेही मुलांचे पालकत्व निभावण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्या मुलाप्रमाणे दुसऱ्याच्या मुलांवर लक्ष ठेऊन त्यांच्याकडून अयोग्य काही घडत असेल तर त्याची जाणीव कुटुंबियांना करून द्यायला हवी. तरच भविष्यातील धोके टाळता येतील.’ यावेळी पालक व विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
सजग होणे काळाची गरज!
सरपंच गांवकर म्हणाले, ‘किशोरवय हे अत्यंत संवेदनशील असते. या वयात मुलामध्ये शारीरिक, भावनिक व मानसिक बदल होत असतात. या बदलांना सामोरे जाताना अनेक आव्हाने आज समोर आहेत. त्यामुळे अशा काळात पालक व मुलं सजग होणे गरजेचे असते.’
