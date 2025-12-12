रत्नागिरी -शीळ धरण ते जॅकवेल पाईप टाकण्याचे काम अर्धवटच
पालिकेला तीन वर्षांत ७२ लाखांचा भुर्दंड
फ्लोटिंग पंप ः शीळ धरण ते जॅकवेल पाईपलाईन अपूर्ण, वीज बिल
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : नैसर्गिक उताराने शीळ धरणातून जॅकवेलमध्ये पाणी येण्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या ११०० मीटरच्या पाईपलाईनचे काम तीन वर्षे रखडले आहे. आतापर्यंत ४९९ मीटरचे पाईप टाकून झाले असून ६११ मीटर पाईप टाकणे बाकी आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालात हे नमूद केले आहे. सुधारित पाणी योजनेचा हा एक भाग असून, लांबलेल्या या कामामुळे फ्लोटिंग जेटीवरील पंपाद्वारे पाणी जॅकवेलमध्ये सोडावे लागत आहे. त्यामुळे पालिकेवर महिन्याला २ लाखाचा भुर्दंड बसत आहे. हे काम वेळेत झाले असते तर फ्लोटिंग जेटीसाठी लागणारा वीजबिलाचा भार कमी झाला असता.
शीळ जॅकवेल कोसळल्यामुळे शहरातील पाणी प्रश्न निर्माण झाला होता. तात्पुरता पर्याय म्हणून फ्लोटिंग पंप बसवले. सुधारित पाणी योजनेमध्ये शीळ धरण ते जॅकवेलपर्यंत सुमारे ११०० मीटरची पाईपलाईनचा समावेश आहे; परंतु ३ वर्षे झाली तरी ही पाईपलाईन टाकण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित प्रयत्न झाले नाहीत. पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण झाली तर शीळ नदीवरील फ्लोटिंग पंप वाहून जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते. तसे झाले तर ऐन पावसाळ्यात शहराचा पाणी प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. शीळ धरण ते जॅकवलेपर्यंत नैसर्गिक उताराने पाणी येते. पालिकेने सुमारे अकराशे मीटरची ही पाईपलाईन वेळीच टाकली असती तर पालिकेला भुर्दंड बसला नसता. सहा फ्लोटिंग पंप नदीवर बसवून ते पाणी जॅकवेलमध्ये टाकले जाते. यासाठी सहापैकी ४ पंप २४ तास सुरू असतात. दोन पंप पर्यायी म्हणून ठेवलेले असतात. या विद्युतपंपांचे महिन्याचे वीज बिल सुमारे २ लाख आहे. गेली तीन वर्षे हे पंप सुरू आहेत. म्हणजे साधारण पाऊण कोटी आतापर्यंत पालिकेने बिलापोटी मोजले आहेत.
साधारण ३ वर्षे होत आली तरी ११०० मीटरपैकी ४९९ मीटरचे पाईप टाकून झाले आहेत. ६११ मीटरचे काम शिल्लक आहे. त्याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. हे काम अपूर्ण असल्याने फ्लोटिंग जेटीचे पंप सुरू आहेत. पंप सुरू असल्याने विद्युतबिलाचा बोजा पालिकेवर पडतच आहे. त्यामुळे जनतेचे नाहक वाया जाणारे हे पैसे वाचण्यासाठी पालिकेने या वर्षी तरी हे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे.
कोट
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पत्राद्वारे मी सुधारित पाणी योजनेची माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये दोन ते तीन वर्षे झाली तरी शीळ धरण ते जॅकवलेपर्यंतची पाईपलाईन टाकण्याचे काम अजून अपूर्ण आहे. यामुळे फ्लोटिंग पंपांच्या वीजबिलाचा भुर्दंड जनतेवर पडत आहे. तो थांबण्यासाठी लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे.
- राजेश सावंत, माजी उपनगराध्यक्ष, रत्नागिरी पालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.