राजापूर-हापूस आंब्याच्या बाटापासून तेल अन् मँगो बटर
डॉ. ऋषिकेश गुर्जर यांचे संशोधन ः खाण्यासह कॉस्मेटिक उद्योगासाठी उपयुक्त
राजेंद्र बाईत ः सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ ः कोकणातील हापूस आंबा विक्रीतून कोट्यवधींची उलाढाल होते. मात्र, आंबा खाल्ल्यानंतर बाटा फेकून दिल्या जातात. त्याच बाटांपासून तेलनिर्मिती आणि मँगो बटर तयार करण्याचे यशस्वी संशोधन राजापूर तालुक्यातील खडकवलीचे डॉ. ऋषिकेश गुर्जर यांनी केले. आंब्याच्या बाटापासून तयार केलेले तेल आणि मँगोबटर अन्नउद्योगासाठी पौष्टिक व स्थिर चरबी स्रोत, तर कॉस्मेटिक उद्योगासाठी नैसर्गिक व पर्यावरणपूरक घटक म्हणून उपयुक्त ठरणार आहेत. या संशोधनामुळे फेकून देण्यात येणाऱ्या आंब्याच्या बियांचा (बाटा) पुनर्वापरातून शाश्वत उत्पादन, स्थानिक उद्योगांची वाढ आणि पोषकमूल्य वाढवण्याची नवी द्वारे खुली होणार आहेत.
कोकणात मोठ्या प्रमाणात हापूस आंबा पिकतो. आंबा खाल्ल्यानंतर फेकून देण्यात येणाऱ्या वा फारसा उपयोग न केल्या जाणाऱ्या बाटांचा नवीन झाडे निर्मितीशिवाय अन्य पुनर्वापर केला जात नाही, हे लक्षात घेऊन ऋषिकेश यांनी बाटांवर यशस्वी संशोधन केले आहे. त्यात आंब्याच्या बियांच्या तेलाचे निष्कर्षण करून त्याचे गुणधर्म तपासले. त्यानंतर हे तेल वनस्पती तुपाऐवजी नानकटाई कुकीजमध्ये वापरले. आंबा बियापासून मिळणारे तेल शुद्धीकरण केल्यानंतर ते मँगोबटर या स्वरूपात रूपांतरित केले जाते. हे बटर सध्या कॉस्मेटिक
उद्योगात विशेषतः त्वचा मृदुकारक, लिप बाम, लोशन, हेअर क्रीम आणि सोप उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. मँगो बटरमध्ये ओलेइक अॅसिड आणि स्टिअरिक अॅसिड मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे ते त्वचेसाठी अत्यंत सुरक्षित, पोषणदायी आणि हायपोअॅलर्जेनिक मानले जाते. बटर खाद्यस्वरूपातही ते पूर्णतः सुरक्षित असून, वनस्पती तुपाचा उत्कृष्ट पर्याय म्हणून कुकीज, बेकरी पदार्थ, चॉकलेट, मिठाई आणि स्नॅक्स उत्पादनात वापरण्यास उपयुक्त आहे. आंबाबियांचे तेल आणि त्यापासून तयार होणारे मँगोबटर हे दोन्ही अन्नउद्योगासाठी पौष्टिक व स्थिर चरबीस्रोत आणि कॉस्मेटिक उद्योगासाठी नैसर्गिक व पर्यावरणपूरक घटक म्हणून उपयुक्त ठरत असल्याचे गुजर यांनी केलेल्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.
अशी केली तेलनिर्मिती
आंबा बाटांपासून तेलनिर्मितीसाठी विभक्त प्रक्रिया (सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन) आणि प्रचंड दाबाचा (कोल्ड प्रेस) वापर करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत कण आकार (१-५ मिमी), द्रावक प्रकार (एन-हेक्साने आणि पेट्रोलियम इथर) आणि निष्कर्षण वेळ (९० मिनिटे) हे घटक विचारात घेण्यात आले. प्रक्रियेअंती विभक्त प्रक्रिया पद्धतीमध्ये सर्वाधिक तेल उत्पन्न १०.९० टक्के मिळाले, तेही ५० अंश तापमानावर, एन-हेक्साने द्रावक वापरून आणि ९० मिनिटांच्या कालावधीत त्यानंतर ६० अंश आणि ७० अंश तापमानांवर अनुक्रमे १०.६० टक्के आणि १०.५५ टक्के इतके तेल मिळाले, तर कोल्ड प्रेस पद्धतीने फक्त ५ टक्के तेल उत्पन्न आढळले. पेट्रोलियम इथर द्रावक वापरल्यास ५० अंश वर ९.६० टक्के आणि ६०-७० अंशांवर सुमारे ९.४० टक्के तेल मिळाले.
हे आहेत तेलाचे गुणधर्म
बाटांपासून तयार केलेल्या तेलामध्ये आर्द्रता प्रमाण, विशिष्ट गुरुत्व, स्नेहांक, अपवर्तनांक, वितळणांक, धूरबिंदू, ज्वलनबिंदू हे भौतिक गुणधर्म कर, सॅपोनिफिकेशन मूल्य, असॅपोनिफायबल घटक, आम्ल मूल्य, पेरऑक्साइड मूल्य, आयोडिन मूल्य, मुक्त मेदाम्ल आणि एफटीआयआर विश्लेषण हे रासायनिक गुणधर्म आढळले आहेत. दोन्ही पद्धतींमधील परिणामांचा अभ्यास केल्यावर दिसून आले की, अपवर्तनांक, वितळणांक, धूरबिंदू आणि ज्वलनबिंदू या बाबतीत विशेष फरक आढळला नाही; परंतु आर्द्रता प्रमाण, स्नेहांक, विशिष्ट गुरुत्व आणि पीएचमध्ये लक्षणीय बदल दिसले. या गुणधर्मामुळे आंबाबियांचे तेल ओलेइक अॅसिडमध्ये समृद्ध असून, ते स्थिर आणि पौष्टिक आहे.
नानकटाई कुकीजमध्ये अभिनव वापर
आंबाबियांचे तेलवनस्पती तुपाचा पर्याय म्हणून नानकटाई कुकीज तयार करण्यासाठी वापरले गेले. या प्रक्रियेत तेलाचे प्रमाण २५, ५० आणि ७५ टक्के असे ठेवले. तयार कुकिजचे भौतिक-रासायनिक विश्लेषण, तसेच तीन महिन्यांचे संवेदनात्मक मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात टी १ कुकीज (२५ टक्के आंबा तेल वापरलेल्या) सर्वाधिक स्वीकारार्ह ठरल्या. त्यांची चव, पोत आणि टिकाऊपणा उत्तम होता तर टी २ (५० टक्के) आणि टी ३ (७५ टक्के) नमुन्यांचा दर्जा तुलनेने थोडा कमी होता.
