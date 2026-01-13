-चार सायकलपटू ठरले चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन
डावीकडून आशिष आयरे, डॉ. सचिन खेडेकर, श्रीकांत जोशी, प्रशांत दाभोळकर, हेमंत भोसले, अंकुश जंगम.
चिपळूणच्या रायडर्सचा आंतरराष्ट्रीय पराक्रम
‘टूर दी हंड्रेड’ स्पर्धा ; दाभोळकर, जोशी, जंगम, भोसले चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ : दमदार सहनशक्ती आणि सायकलिंग कौशल्याचे दर्शन घडवत चिपळूणमधील चार रायडर्सनी ‘टूर दी हंड्रेड २०२५’ या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेत सहभाग घेतला. या स्पर्धेत शहरातील चार रायडर्सनी उत्कृष्ट कामगिरी करत ‘चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स’ हा मानाचा अवॉर्ड मिळवला तसेच दोन रायडर्सनी प्लॅटिनम अॅवॉर्ड प्राप्त केले.
शंभर दिवसाची ही सायकलिंग स्पर्धा असून, ती १३ सप्टेंबर ते २१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ५ वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये घेण्यात आली. या स्पर्धेत २५ हजारांहून अधिक गुण मिळवतो त्याला चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन अॅवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात येते. देश-विदेशातील तब्बल १०७७ अनेक अनुभवी सायकलपटू सहभागी झाले होते. कठीण ट्रॅक, वेळेचे बंधन आणि शारीरिक सहनशक्तीची कसोटी असलेल्या या स्पर्धेत चिपळूण सायकलिंग क्लबच्या रायडर्सनी विशेष ठसा उमटवला. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील चिपळूणचे विजेते आयर्न मॅन प्रशांत दाभोळकर यांनी शंभर दिवस सायकलिंग करून केली. त्यांनी १० हजार ३८२ किलोमीटर अंतर सायकलने प्रवास केला तसेच ३९ हजार ६११ गुण मिळवत देशामध्ये ४० ते ४९ वयोगटांमध्ये देखील दुसरा क्रमांक प्राप्त करून चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियनचा मान मिळवला. श्रीकांत जोशी यांनी शंभर दिवसात १० हजार २ किलोमीटर सायकलिंग करून ३८ हजार ६३७ पॉईंट मिळवत देशामध्ये चौथा क्रमांक प्राप्त केला. ५० ते ५९ वयोगटात प्रथम क्रमांक प्राप्त करून चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन अॅवॉर्ड मिळवले. अंकुश जंगम यांनी ९९ दिवसांमध्ये १० हजार २२ किलोमीटर सायकलिंग करून ३७ हजार ७९२ पॉईंट मिळवून देशामध्ये पाचवा क्रमांक प्राप्त केला तसेच ३० ते ४० वयोगटांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवून चॅम्पियन अॅवॉर्ड मिळवले. मलखांबपटू हेमंत भोसले यांनी ९८ दिवसांमध्ये ९४९० किलोमीटर सायकलिंग करून ३६ हजार ५१२ पॉईंट मिळवले आणि देशांमध्ये सहावा क्रमांक मिळवला. ४० ते ४९ वयोगटामध्ये तिसरा क्रमांक मिळवला. डॉ. सचिन खेडेकर यांनी ८५ दिवसांमध्ये ३८८० किलोमीटर सायकलिंग करून १८ हजार ९१६ पॉईंट मिळवले आणि देशामध्ये १३६वा क्रमांक प्राप्त केला. आशिष आयरे यांनी ९१ दिवसांमध्ये ४१८० किलोमीटर सायकलिंग करून १७ हजार ४९५ पॉइंट मिळवून देशांमध्ये १५९ वा क्रमांक मिळवला. अद्वैत केळकर यांनी ९५ दिवसांमध्ये ३४२० किलोमीटर सायकलिंग करून १६ हजार ६२४ पॉईंट मिळवले आणि प्लॅटिनम अॅवॉर्ड मिळावला. या रायडर्सनी वेगवेगळ्या वयोगटांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये ठरवलेल्या वेळेच्या आत १०० दिवस सायकलिंग करून पदके आणि सन्मान मिळवले.
