क्राईम
शहरातून दुचाकी
चोरट्याने पळवली
रत्नागिरी ः रेल्वे कॉलनीच्या भीमा बिल्डिंग येथील मोकळ्या जागेत पार्क केलेली दुचाकी चोरट्याने पळवली. शहर पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी नऊच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आसी उस्मान पिरनाईक (वय २१, रा. कालसेकर चाळ, कुंभारवाडी स्टॉप, ता. लांजा) यांनी दुचाकी भीमा बिल्डिंग येथील मोकळ्या जागेत पार्क केली होती. चोरट्याने ती पळवली. या प्रकरणी पिरनाईक यांना शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
तुळसणी-घोडवळीतील
हातभट्टीवर छापा
रत्नागिरी ः तुळसणी-घोडवळी (ता. संगमेश्वर) येथील जंगलमय भागात हातभट्टी दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत साहित्यासह ९२० रुपयांची आठ लिटर दारू जप्त केली. देवरूख पोलिस ठाण्यात संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. श्रीपत धोंडू सुर्वे (वय ७६, रा. तुळसणी राऊळवाडी, ता. संगमेश्वर) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी तुळसणी-घोडवळी फाटा येथील जंगलमय भागात झाडीझुडपाचे आडोशाला निदर्शनास आली. या प्रकरणी महिला पोलिस शिपाई दर्शना पवार यांनी देवरूख पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित वृद्धाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
वृद्ध महिलेचा
मावळंगेत मृत्यू
पावस ः आजारी वृद्ध महिलेला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला तपासून मृत घोषित केले. सुवर्णा गजानन गुरव (वय ६२, रा. मावळंगे- गुरववाडी, रत्नागिरी) असे मृत वृद्ध महिलेचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ११) दुपारी घडली. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
