17580
सिंधुदुर्गात २,९६२ जणांना घरकुले
पालकमंत्री राणेंच्या हस्ते चाव्या; बेघरांना मिळाली घरे, जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक क्षण
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ ः जिल्हा परिषदेने मंजूर कामांचे भूमिपूजन, पूर्ण झालेल्या कामांचे लोकार्पण आणि वैयक्तिक लाभाचे वितरण यासाठी घेतलेल्या महामेळाव्यात जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतून पूर्ण झालेल्या २ हजार ९६२ घरकुलांच्या चाव्या एकाचवेळी लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या. जिल्ह्यासाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते या चाव्यांचे प्रायोगिक तत्वावर वितरण करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६ अंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील विविध विकासकामांचा प्रारंभ व लोकार्पण तसेच वैयक्तिक लाभ वितरण व सन्मानाचा महासोहळा नुकताच सिंधुदुर्गनगरी येथील इच्छापूर्ती मंगल कार्यालय येथे आयोजित केला होता. यावेळी जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या घरकुलांच्या चाव्या देण्याचा उपक्रम घेण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल कवनुरे पुंड, प्रकल्प संचालक डॉ. उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, संजय पडते, विस्तार अधिकारी मनोजकुमार बेहरे उपस्थित होते.
सिंधुदुर्गात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत १० हजार ३२० घरकुलांचे लक्ष्य दिले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १० हजार ३२० बेघर असलेल्या कुटुंबांना हक्काचे घर मिळणार आहे. एका वर्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांना मंजुरी मिळण्याचा हा जिल्ह्यातील पहिलाच प्रकार आहे. या सर्व घरकुलांना एकाचवेळी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता त्यातील घरकुले पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन जोरदार प्रयत्न करीत आहे. चालू आर्थिक वर्षात जास्तीतजास्त घरकुले पूर्ण करण्याचे नियोजन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून केले आहे. त्यानुसार पूर्ण झालेल्या २ हजार ९६२ घरकुलांच्या चाव्या एकाचवेळी लाभार्थ्यांना वितरित केल्या. पालकमंत्री राणे यांच्या हस्ते घरकुल चाव्यांचे वितरण होत असताना ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व अन्य लोकप्रिनिधींच्या हस्ते त्या-त्या गावात पूर्ण झालेल्या घरांच्या चाव्या वितरित केल्या. यामध्ये सर्वाधिक घरे कुडाळ तालुक्यात ६५२ पूर्ण झाली आहेत. देवगडात ६१६ पूर्ण झालेल्या घरांच्या चाव्या वितरित केल्या आहेत. त्या पाठोपाठ कणकवली तालुक्यात ४१७ घरांच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या.
यावर्षी १०,३२० घरकुले मंजूर
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना टप्पा २ अंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुलांना शासन एक लाख २० हजार रुपये अनुदान देते. या व्यतिरिक्त शौचालय बांधणीसाठी १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या शिवाय घरकुलाचा पाया खोदाई करण्यासाठी होणारी मजुरी रोजगार हमी योजनेतून दिली जाते. त्यामुळे बेघर कुटुंबाला मोठा आधार मिळतो. यावर्षी १० हजार ३२० कुटुंबांना घरकुले मंजूर झाल्याने त्याचा फायदा होणार आहे.
एकाचवेळी जिल्ह्यातील २ हजार ९६२ घरकुलांच्या चाव्या देण्याचा कार्यक्रम हा जिल्ह्यातील पहिला कार्यक्रम आहे. जिल्ह्यासाठी हे रेकॉर्ड आहे. जिल्ह्यातील बेघर कुटुंबांना मंजूर केलेली घरे लवकर पूर्ण करून देण्यासाठी प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषद महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत पुढे आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलमध्येही पुढे आहे. महाराष्ट्रात सध्या आपला जिल्हा एक नंबरवर आहे.
- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
17593
घरकुलांचे उद्दिष्ट अन् पूर्णत्व
तालुका*उद्दिष्ट*पूर्ण घरकुले
देवगड*११२१*६१६
दोडामार्ग*८४२*२२५
कणकवली*१५९५*४१७
कुडाळ*३२५०*६५२
मालवण*८८६*३११
सावंतवाडी*१५३०*३२९
वैभववाडी*३९४*१८४
वेंगुर्ले*७०२*२२८
