''बांद्याचा बाप्पा'' मंडळातर्फे धारगळकर यांचा सत्कार
बांदाः आबा धारगळकर यांचा सत्कार करताना ‘बांद्याचा बाप्पा’चे अध्यक्ष अनय स्वार. सोबत माजी अध्यक्ष सुशांत पांगम, राजेश विरनोडकर व इतर पदाधिकारी.
‘बांद्याचा बाप्पा’ मंडळातर्फे
धारगळकर यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २१ ः येथील ग्रामपंचायतीच्या प्रभारी सरपंचपदी निवड झाल्याबद्दल राजाराम उर्फ आबा धारगळकर यांचा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्री विठ्ठल मंदिर अर्थात ‘बांद्याचा बाप्पा’ गणेश मंडळातर्फे सत्कार करण्यात आला.
मंडळाचे अध्यक्ष अनय स्वार यांच्या हस्ते पुषगुच्छ तथा बांद्याच्या बाप्पाची प्रतिमा देऊन त्यांना गौरविण्यात आले. श्री विठ्ठल मंदिर बांदा येथे या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले. प्रास्ताविकात सर्वेश गोवेकर यांनी केले. श्री. धारगळकर यांनी या सत्काराबद्दल मंडळाचे आभार व्यक्त केले. गावाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंडळाचे माजी अध्यक्ष सुशांत पांगम आणि राजेश विरनोडकर यांनी, राकेश केसरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. श्रीप्रसाद वाळके यांनी आभार मानले. याप्रसंगी मंडळाचे सचिव दादा पावसकर, खजिनदार विठ्ठल उर्फ भाऊ वाळके, ग्रामपंचायत सदस्य तथा मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष साई काणेकर, दर्पण आळवे, अजय महाजन, सुधीर शिरसाट, निखिल मयेकर, समीर कल्याणकर, मंगलदास साळगावकर, सिद्धेश महाजन, युवराज वाळके, ज्ञानेश्वर येडवे, साईप्रसाद विरनोडकर, प्रवीण नाटेकर, संदेश पावसकर, ऋषी हरमलकर, प्रथमेश गोवेकर, अनिल नाटेकर, अनिकेत येडवे, गौरव नाटेकर, धनेश नाटेकर, अर्णव स्वार, स्वप्नील पावसकर, अजिंक्य पावसकर, आशुतोष भांगले आदी उपस्थित होते.
