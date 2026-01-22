कुडाळात जिल्हा परिषदचे पाच उमेदवारी अर्ज अवैध
कुडाळ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी प्रक्रिया येथील तहसीलदार कार्यालयात पार पडली.
कुडाळात जिल्हा परिषदचे
पाच उमेदवारी अर्ज अवैध
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २२ ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी प्रक्रिया आज येथील तहसीलदार कार्यालयात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदच्या प्राप्त ४८ पैकी ४३ उमेदवारी अर्ज वैध तर ५ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले, तर पंचायत समितीचे सर्व ६४ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. एकूण ११२ पैकी १०७ अर्ज वैध ठरले.
जिल्हा परिषदच्या अवैध अर्जात वर्षा कुडाळकर (अपक्ष) यांचे तेंडोली व पिंगुळी दोन्ही अर्ज अवैध ठरले. पिंगुळी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अंकुश जाधव (वंचित बहुजन आघाडी) व कल्पेश मसके (अपक्ष) आणि पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील रामदास ठाकूर (अपक्ष) यांचे अर्ज अवैध ठरल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली. छाननी प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन पाटील, संजय गवस, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्व उमेदवार व प्रतिनिधी उपस्थित होते. महायुतीतील जागा वाटपाचा फॉर्मुला जाहीर झाल्यानंतर नाराज झालेल्या वर्षा कुडाळकर यांनी शिंदे शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत पिंगुळी व तेंडोली मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते; मात्र त्यांचे दोन्ही अर्ज बाद ठरल्याने आता त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
