चिपळुणातील जिल्हा परिषदेचे तीन अर्ज अवैध
चिपळुणात गटाचे तीन अर्ज अवैध
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ ः तालुक्यातील ९ जिल्हा परिषद गटासाठी ४४ तर पंचायत समितीच्या १८ गणांसाठी ७२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. आज छाननीदरम्यान जिल्हा परिषदेचे तीन अर्ज अवैध ठरले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद गटासाठी ४१ तर पंचायत समितीसाठी ७२ अर्ज वैध ठरले आहेत.
येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांताधिकारी लिगाडे यांच्या उपस्थितीत छाननी झाली. या वेळी पेढे जिल्हा परिषद गटातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या सीमा संदीप महाडिक यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला. त्यामुळे पेढेमध्ये भाजप विरूद्ध ठाकरे शिवसेना अशी थेट लढत होणार आहे. या ठिकाणी भाजपकडून दीप्ती महाडिक तर ठाकरे सेनेकडून मानसी भोसले या रिंगणात आहेत. उमरोली जिल्हा परिषद गटात पाच उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ठाकरे शिवसेनेकडून अर्ज दाखल केलेले श्रीकांत उर्फ पिंट्या निवळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला. या गटात चौरंगी लढत होणार आहे. याच गटातून योगेश खांडेकर यांना शिंदे सेनेतून उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी बंडखोरी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून येथे नीलेश चव्हाण, काँग्रेसकडून नंदकुमार थरवळ तर भाजपकडून योगेश शिर्के, अजित थरवळ हे उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीपर्यंत या गटात झालेली बंडखोरी शांत करण्यात यश येते का, यावर येथील लढत अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा परिषद गटासाठी उमेदवारी लढवताना संबंधित उमेदवारांनी अनामत रक्कमेची भरणा पावती मात्र गणासाठी जोडली होती. धनश्री शिंदे यांचाही डमी अर्ज अवैध ठरला; मात्र त्यांचा दुसरा अर्ज वैध ठरवण्यात आला.
