मटका घेणाऱ्यावर कणकवलीत गुन्हा

कणकवली : शहरातील नागवे रस्त्यावर पटकीदेवी मंदिरालगत मटका घेणाऱ्यावर कणकवली पोलिसांनी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास छापा टाकला. यावेळी मनोज तात्या हर्णे (वय ४५) याच्याकडून मटका साहित्य, रोख २५० रूपये आणि एक मोबाईल जप्त करण्यात आला. शहरातील नागवे रोडवर एका टपरीमध्ये मटका खेळला जात असल्याची माहिती पोलिसांना समजली होती. त्यानुसार हवालदार राजेंद्र मसुरकर, पोलीस उपनिरीक्षक श्री.देसाई, पोलिस श्री.डिसोजा यांनी पटकीदेवी मंदिरालगतच्या परिसरात पाहणी केली. त्यावेळी तेथील एका पथदीपाच्या उजेडात सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मनोज हर्णे हा काही लोकांकडून पैसे घेऊन मुंबई मटका घेत असल्याचे दिसून आले. दरम्यान पोलिसांना पाहून त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्याला त्याच परिसरात पकडले. त्यानंतर पंचनामा करून मटका साहित्य, रोख रक्कम आणि मोबाईल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी मनोज हर्णे याच्यावर महाराष्ट्र जुगार अधिनियम १८८७ चे कलम १२ अ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
