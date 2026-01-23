सीएनजी सेवा अडीच महिन्यांपासून बंद
19581
‘सीएनजी’ बंद; रिक्षाचालक कोंडीत
सावंतवाडीतील स्थिती; शहरातील सेवा अडीच महिन्यांपासून बंद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः शहरातील एका पेट्रोल पंपावरील सीएनजी गॅस सेवा अडीच महिन्यांपासून बंद असल्याने स्थानिक रिक्षाचालक-मालक गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ती तातडीने पूर्ववत करावी, या मागणीसाठी ऑटो रिक्षा सेना चालक-मालक संघटनेतर्फे प्रांताधिकारी समीर घारे यांना निवेदन देण्यात आले.
शहरातील एका पेट्रोल पंपावर सीएनजी गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू होते. सद्यःस्थितीत हे काम पूर्ण झाले असले, तरी प्रत्यक्षात गॅस पुरवठा सुरू झालेला नाही. याबाबत संघटनेने पंप चालकांकडे विचारणा केली असता, नागपूर येथून आवश्यक प्रमाणपत्र अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे कारण दिले जात आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून हेच उत्तर मिळत असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शहरात सीएनजी उपलब्ध नसल्यामुळे रिक्षाचालकांना झाराप झिरो पॉइंट येथील सुमारे १० किलोमीटर अंतरावरील पंपावर गॅस भरण्यासाठी जावे लागत आहे. रिकामी रिक्षा घेऊन इतक्या दूरवरचा प्रवास करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने रिक्षाचालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
----------
...अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग
दरम्यान, या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत संघटनेने निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून नेमकी तांत्रिक अडचण काय आहे, ते स्पष्ट करावे तसेच पावसकर पेट्रोल पंपावरील सीएनजी गॅस सेवा तातडीने सुरू करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला द्यावेत, अन्यथा रिक्षाचालकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.