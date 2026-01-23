रत्नागिरी- गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात रंगला ''बोलींचा जागर
rat23p5.jpg
19568
रत्नागिरी : बोलींचा जागर कार्यक्रमात पारंपरिक पद्धतीने पालखी नाचवताना विद्यार्थी.
rat23p6.jpg-
19569
बोलींच्या जागरावेळी टिपरी नृत्य सादर करताना महिला.
rat23p7.jpg-
19570
गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयात बोलींचा जागर कार्यक्रमात बोलताना विद्यार्थी. सोबत प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, प्रा. संतोष गोनबरे, आरती वेलिंग, मधुरा देसाई, रिया मडये, डॉ. शिवराज गोपाळे, कोमल पवार.
----------
गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयात रंगला ‘बोलींचा जागर’
कोकणीमधील गीते आणि नृत्यांनी रंगत; ढोलताशांच्या गजरात शोभायात्रा
रत्नागिरी, ता. २३ : बोलींचा जागर या अनोख्या कार्यक्रमातून भंडारी, संगमेश्वरी, मुस्लिम कोकणीतील बोलीचा जागर करण्यात आला. बाल्या नृत्य, टिपरी नृत्य, गोफ, नटवा, संकासूर, भंडारी बोलकांचे लघुनाट्य, मुस्लिम कोकणीमधील गीते आणि नृत्यांनी रंगत वाढवली. निमित्त होते गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयामध्ये भाषा संचालनालयातर्फे आयोजित ''बोलींचा जागर'' कार्यक्रमाचे.
उद्घाटन ग्रंथदिंडी आणि शोभायात्रेने झाली. ढोलताशांच्या गजरात ४०० विद्यार्थी शोभायात्रेत सहभागी झाले. ग्रंथांच्या पालखीला घेऊन, लेझीम नृत्य करत, बोलींचा गजर करत, हातात बोलींच्या जतन संवर्धनाची घोषवाक्य फलक घेऊन विद्यार्थी उत्साहाने घोषणा देत होते. डॉ. ज. शं. केळकर सेमिनार हॉलमध्ये व्यासपिठावर प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, बोलीतज्ज्ञ प्रा. संतोष गोनबरे, भाषा संचालनालयच्या आरती वेलिंग, मधुरा देसाई, कोमल पवार, रिया मडये, मराठी विभागप्रमुख डॉ. शिवराज गोपाळे उपस्थित होते. कोमल पवार यांनी बोलीच्या जागरापाठीमागची शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
प्रमुख अभ्यागत संतोष गोनबरे यांनी बोली जतनासाठी स्वतः केलेल्या प्रयत्नांची उदाहरणे दिली. बोली संरक्षणाविषयी काय करता येऊ शकेल याचा ऊहापोह केला. डॉ. सीमा वीर यांनी संगमेश्वरी बोली, शबाना काझी आणि अतुफा होडेकर यांनी मुस्लिम कोकणी बोलीविषयी अनुभव कथन केले. आर्या शेट्ये हिने भंडारी बोलीमुळे समाजमाध्यमांत स्वतःला ओळख मिळाल्याचे सांगितले. अध्यक्षीय समारोप डॉ. शिवराज गोपाळे यांनी केला. पी. एम. उषाअंतर्गत साहित्यिक कार्यक्रमांचे आयोजन हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आणि मराठी विभागाने या कार्यक्रमाचे नियोजन केले. सूत्रसंचालन श्रेयस पाटील, चारुदत्त भडसावळे, श्रेया सावंत, सेजल मेस्त्री, दिशा चव्हाण यांनी केले. उत्तरोत्तर रंगत गेलेल्या या कार्यक्रमात ५५० विद्यार्थी, प्राध्यापक सहभागी झाले.
-------------------
चौकट १
भंडारी, संगमेश्वरी, कोकणीतील संवाद
भंडारी बोलीविषयी प्रसाद गवाणकर यांनी कोकण किनारपट्टीवर पसरलेला भंडारी समाज, त्याची संस्कृती, शिव्या, मालवणी आणि भंडारीमधील असलेला फरक या विषयी चर्चा केली. अमोल पालये यांनी संगमेश्वरी बोलीचे प्रदेशनिहाय होणारे प्रकार सांगून या बोलीतील गीते सादर केली. डॉ. निधी पटवर्धन यांनी मुस्लिम कोकणी बोलीचा उगम विकास स्पष्ट करून या बोलीतील काही म्हणी, गीते, शब्दनिधी सांगितला व जतन संवर्धनाचे उपाय सांगितले.
-- बातमीदार- मकरंद पटवर्धन... २३.१.२०२६
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.