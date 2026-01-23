रत्नागिरी- पुनर्प्रवेशाच्या संधीमुळे कुशल मनुष्यबळ
rat23p13.jpg
19625
रत्नागिरी : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयातर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी अहवाल प्रकाशन करताना डॉ. केतनकुमार चौधरी व डॉ. मकरंद साखळकर. सोबत डावीकडून डॉ. चित्रा गोस्वामी, डॉ. सुरेंद्र ठाकुरदेसाई, अॅड. विजय साखळकर, सतीश शेवडे आणि डॉ. कल्पना आठल्ये.
----------
विकसित भारतासाठी गुणात्मक संशोधन अपरिहार्य
डॉ. केतन चौधरीः गोगटे महाविद्यालयातर्फे आंतरविद्याशाखीय परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पुनर्प्रवेशाच्या संधीमुळे शिक्षण बंद केलेल्या अनेकांना आता संधी मिळणार आहे. त्यातून कुशल मनुष्यबळ विकसित होईल आणि विकसित भारताचा मार्ग सुकर होईल. गुणात्मक संशोधन ही विकसित भारताची पूर्वअट आहे, असे प्रतिपादन मत्स्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. केतन कुमार चौधरी यांनी केले.
गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयातर्फे हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे आयोजित आंतरविद्याशाखीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते. दोन दिवस ही परिषद होणार आहे. डॉ. चौधरी म्हणाले, विकसित भारताचा मार्ग भाषा आणि सामाजिक शास्त्राच्या गुणात्मक विकासातून पुढे जाईल. भाषा आणि सामाजिक शास्त्राच्या शिक्षणातून सामाजिक मुल्ये विकसित होतात, लोकशाही मुल्यांची जोपासना होते. विकसित भारतासाठी त्याची गरज आहे. भारताच्या सांस्कृतिक सातत्यासाठी भाषा आणि सामाजिक शास्त्राची भूमिका महत्त्वाची आहे.
मत्स्यविज्ञान आणि अर्थशास्त्र यांच्यातील अंतर संबंध स्पष्ट करून आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन श्रोत्यांसमोर मांडला. विशेषीकरणाचे दिवस आता संपले आणि आंतरविद्या शाखेला सुरवात झाली आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. संशोधन अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ होत असल्याचे वास्तव त्यांनी पुढे आणले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उच्चशिक्षणातील या बदलाला आपण सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊया, असे आवाहन त्यांनी केले. मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे संज्ञात्मक ज्ञानाचा विकास होतो, संकल्पनिक स्पष्टता येते, तिथे भावना आणि संस्कृतीचा लगाव असतो त्यामुळे आकलन सुलभ होते आज परिणामी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील उच्चशिक्षणातील प्रवेशदर वाढत आहे. संस्कृत आणि प्राचीन भाषा भारतीय सभ्यतेच्या वाहक आहेत त्या आत्मविश्वास देतात. सर्व भारतीयांना विश्वगुरू होण्याची संधी देतात. भाषांच्या कौशल्यवृद्धीतून रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासातून संविधानिक मुल्ये, जबाबदार नागरिक आणि नैतिक नेतृत्व घडेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. शाश्वत लोकशाहीसाठी भाषा आणि मानव्यविद्यांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
उद्घाटन समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अॅड. विजयराव साखळकर, कार्यवाह सतीश शेवडे, प्राचार्य डॉ. मकरंद साखरकर, प्रशासकीय उपप्राचार्य डॉ. सुरेंद्र ठाकुरदेसाई, उपप्राचार्य डॉ. कल्पना आठल्ये, डॉ. चित्रा गोस्वामी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.