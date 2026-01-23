त्रास होणार नाही; पण सहकार्य करा
19700
त्रास होणार नाही; पण सहकार्य करा
अनिल निरवडेकर ः सावंतवाडीतील प्रलंबित समस्यांबाबत व्यापाऱ्यांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः शहराच्या बाजारपेठेत होणारी वाहतूक कोंडी आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर यांनी आज प्रत्यक्ष पाहणी करून व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला. बाजारपेठेत येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांना आणि पार्किंगला अडथळा होऊ नये म्हणून शहरातील व्यापाऱ्यांनी पालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राज्यात आणि पालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने यापुढे कोणालाही त्रास होणार नाही; मात्र शिस्त राखण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात लवकरच व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी इंदिरा गांधी व्यापारी संकुल परिसरातील स्वच्छतागृहाचा प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेत आला. येथील बाळकृष्ण कोल्ड्रिंक्सच्या पाठीमागे असलेले शौचालय सायंकाळी सात वाजताच बंद केले जात असल्याने व्यापारी आणि विशेषतः महिलांची मोठी गैरसोय होत होती. व्यापारी कुणाल श्रृंगारे आणि पुंडलिक दळवी यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधल्यानंतर, श्री. निरवडेकर यांनी तातडीने नगरसेवक आनंद नेवगी, सुधीर आडिवरेकर आणि प्रतीक बांदेकर यांच्यासह परिसराची पाहणी केली. महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी पालिकेच्या पाठीमागील बंद असलेले स्वच्छतागृह पुन्हा सुरू करण्याबाबत किंवा त्या ठिकाणी नवीन स्वच्छतागृह बांधण्याबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
-----
तुटलेल्या फरशांचीही दखल
पाहणीदरम्यान संकुल परिसरातील तुटलेल्या फरशांचीही त्यांनी दखल घेतली आणि त्या तत्काळ बसविण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. व्यापाऱ्यांशी चर्चा करताना श्री. निरवडेकर म्हणाले, ‘‘प्रशासन केवळ तुमची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कोणालाही त्रास देण्याचा आमचा हेतू नाही, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी निश्चिंत राहावे. भाजप सरकार व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून, सर्वांच्या सहकार्याने बाजारपेठेतील प्रश्न सोडवले जातील.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.