ध्वजस्तंभ सत्कार्य, देशकार्याची प्रेरणा
राजाराम चिपळुणकर; ओटवणे शाळा क्र. १ मध्ये अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. २४ ः शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या पुढाकारातून साकारलेल्या ध्वजस्तंभ विद्यार्थी, ग्रामस्थांना नेहमीच सत्कार्याची व देशकार्याची प्रेरणा देत राहील, असे प्रतिपादन माजी मुख्याध्यापक राजाराम चिपळुणकर यांनी येथे केले.
येथील शाळा क्र. १ च्या सातवी १९९३ च्या बॅचने साकारलेल्या आकर्षक ध्वजस्तंभाचे अनावरण ओटवणे गावचे सुपुत्र तथा या शाळेचे माजी मुख्याध्यापक चिपळुणकर यांच्या हस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. माजी विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे. यावेळी उपसरपंच संतोष कासकर, माजी सरपंच रवींद्र म्हापसेकर, ओटवणे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष बाबाजी गावकर, ओटवणे गाव प्रमुख रवींद्र गावकर, ओटवणे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक राजेंद्र देसाई, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष सगुण गावकर, गावठणवाडी कला, क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष उमेश गावकर, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष मंगेश भिसे, उपाध्यक्ष नेहा मयेकर, शाळेचे मुख्याध्यापक सागर मेस्त्री, शिक्षिका संगीता कविटकर, रुपाली मर्गज, रेणुका कानसे, पांडुरंग सरमळकर, नेहा नाईक, अंगणवाडी सेविका वर्षा गावकर आदी उपस्थित होते.
श्री. चिपळुणकर यांनी शाळेच्या एका बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा एकत्र येत हा उपक्रम राबवल्याबद्दल माजी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. तसेच त्यांनी शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने संस्कारक्षम मार्गदर्शन केले. यावेळी शाळेच्या सातवी १९९३ च्या बॅचचे संतोष भानसे, संतोष जाधव, गोपाळ माळकर, भिवसेन गावकर, संजय गावकर, संदीप गवळी, संतोष सावंत, गुरू तारी, कृष्णा वारंग, संदीप सावंत, अंकुश जाधव, भाऊ मेस्त्री, सखाराम गावकर, नंदकिशोर उमळकर आदी विद्यार्थी उपस्थित होते. या उपक्रमासाठी या बॅचच्या इतर माजी विद्यार्थ्यांचेही सहकार्य लाभले.