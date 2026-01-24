‘जेसीआय’च्या उपक्रमांना सावंतवाडीत सहकार्य करू
‘जेसीआय’च्या उपक्रमांना
सावंतवाडीत सहकार्य करू
नगराध्यक्षा भोसले यांची ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ : शहरात ‘जेसीआय’च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या समाजोपयोगी उपक्रमांना सहकार्य करू, अशी ग्वाही नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांनी दिली. येथील ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनलच्या (जेसीआय) पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष भोसले यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले उपस्थित होते.
या भेटीदरम्यान जेसीआय संस्थेची ध्येयधोरणे, युवक सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेले उपक्रम तसेच शहरात राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व विकासात्मक प्रकल्पांची सविस्तर माहिती नगराध्यक्षांना देण्यात आली. ही संस्था शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असून समाजोपयोगी उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये नेतृत्व, सेवाभाव आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. नगराध्यक्ष भोसले यांनी या कार्याचे कौतुक करत शहराच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि युवक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक उपक्रमाला पालिकेकडून पूर्ण सहकार्य राहील, अशी ग्वाही दिली. यावेळी जेसीआय झोन समन्वयक (झोन ११) सुशांत गोवेकर, सावंतवाडी अध्यक्ष श्रद्धा गोवेकर, सचिव विनेश तावडे, जनसंपर्क व विपणन संचालक सागर चव्हाण, व्यवस्थापन उपाध्यक्ष मिस्बा शेख आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.