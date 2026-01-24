कलेच्या वाटेवर उजळले इन्सुली शाळेमधील ‘तारे’
19803
कलेच्या वाटेवर उजळले
इन्सुली शाळेमधील ‘तारे’
शासकीय रेखाकला परीक्षेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २४ ः विद्या विकास मंडळ इन्सुली संचलित नूतन माध्यमिक विद्यालय इन्सुली शाळेने शासकीय रेखाकला परीक्षेत यशस्वी परंपरा कायम राखत १०० टक्के निकाल प्राप्त केला आहे. एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही स्तरांवरील परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले.
एलिमेंटरी परीक्षेसाठी एकूण २३ विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. यामध्ये ६ विद्यार्थ्यांनी ‘अ’ श्रेणी, ४ विद्यार्थ्यांनी ‘ब’, तर १३ विद्यार्थ्यांनी ‘क’ श्रेणी प्राप्त केली. यामध्ये गोरक्ष आजगावकर, बाळकृष्ण मिरकर, मयुरी पाटील, देवांग पेडणेकर, आयुष सावंत, विंदबासनी विश्वकर्मा यांना ‘अ’ श्रेणी तर अदिती मयेकर, प्रणिता सावंत, रिद्धी सावंत, विघ्नेश सावंत यांना ‘ब’ श्रेणी मिळाली. इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी ११ विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले. यामध्ये २ विद्यार्थ्यांनी ‘अ’ श्रेणी, २ विद्यार्थ्यांनी ‘ब’ आणि ७ विद्यार्थ्यांनी ‘क’ श्रेणीत यश मिळविले. यामध्ये चैतन्या मेस्त्री, युगा पालव ‘अ’ श्रेणी तर युवराज आईर, सोनल कोठावळे ‘ब’ श्रेणीमध्ये यश प्राप्त केले. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल विद्या विकास मंडळाचे पदाधिकारी, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी चित्रकलेत मिळविलेल्या या यशामुळे परिसरातून त्यांचे कौतुक करण्यात येत आहे.