बांदा गणेशनगर येथे गणेश जयंती सोहळा
बांदा गणेशनगर येथे
गणेश जयंती सोहळा
बांदा, ता. २४ ः बांदा-वाफोली मार्गावर गणेशनगर येथे असलेल्या श्री गणेश मंदिरात माघी गणेश जयंती सोहळा उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात झाला. श्री गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी होती. या उत्सवानिमित्त मंदिरात दिवसभर विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले.
सकाळी पुरोहित विवेक डेगवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यजमान मयुरेश गवंडळकर यांच्या उपस्थितीत धार्मिक कार्यक्रम, दुपारी १२ वाजता श्री गणेशजन्म सोहळा, महाआरती, महाप्रसाद व सायंकाळी भजनाचा कार्यक्रम झाला. रात्री श्री देवी भावई दशावतार नाट्यमंडळ, कुणकेरी यांचा नाट्यप्रयोग ‘गावाचा पाठीराखा अर्थात वेताळ’ सादर करण्यात आला. उत्सवानिमित्त मंदिरात आकर्षक सजावट व रोषणाई करण्यात आली होती. श्री गणेश मंदिर सेवा समिती, बांदाच्यावतीने सोहळ्याचे नियोजन करण्यात आले. हजारो भाविकांनी दर्शन व महाप्रसादाचा लाभ घेतला.
खारेपाटण विद्यालयामध्ये
पेंढारकर यांना अभिवादन
तळेरे, ता. २४ : खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ खारेपाटण संचालित शेठ न. म. विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, खारेपाटण स्वातंत्र्य सैनिक गुरुवर्य वीर शंकरराव पेंढारकर यांना जयंतीदिनी प्रशालेचे माजी विद्यार्थी श्रीकृष्ण पाटणकर व त्यांच्या पत्नी यांच्या प्रमुख उपस्थित अभिवादन करण्यात आले.
प्रमुख अतिथी श्रीकृष्ण पाटणकर यांच्या हस्ते गुरुवर्य पेंढारकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले. यावेळी खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, उपाध्यक्ष रघुनाथ राणे, सचिव महेश कोळसुलकर, विश्वस्त विजय देसाई, योगेश गोडवे, प्रशांत गुळेकर, खारेपाटण वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. ए. डी. कांबळे, मुख्याध्यापक संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत, शाळेचा शिक्षकवृंद उपस्थित होता. पाटणकर यांनी आपल्या भाषणातून गुरुवर्य पेंढारकर यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व संस्कारक्षम कार्यावर प्रकाश टाकला. यानिमित्त आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेला प्रतिसाद मिळाला. दुपारच्या सत्रामध्ये प्राथमिक विभागातील मुलांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे आयोजन देखील करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.