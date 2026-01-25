रत्नागिरीः रत्नागिरीत मराठी नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी
रत्नागिरीत मराठी नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी
फेब्रुवारीत दोन सत्रात नाटके ; राज्यातील ४७ नाटय संस्था सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनायातर्फे ६४ वी राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीचे बुगूल वाजले आहे. या स्पर्धा येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर नाटयगृहात २ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत दोन सत्रात म्हणजेच सकाळी ११.३० ते सायंकाळी ७.३० वाजता रंगणार आहेत. ७, ८, १३, १४, २८ फेब्रुवाराला सकाळचा प्रयोग, तर २१ फेब्रुवारीला फक्त सायंकाळी प्रयोग होणार आहे. राज्यातील एकूण ४७ संस्थाच्या विविध विषयावरील संहितांचे सादरीकरण रत्नागिरीकर रसिकांना पाहायला मिळणार आहे.
२ फेब्रुवारीला सायंकाळी ७.३० वाजता रेशनकार्ड (दादर), ३ ला सकाळी ११.३० वाजता वारकरी (अमरावती), सायंकाळी ७.३० वाजता संपूर्ण (परभणी), ४ ला सकाळी ११.३० वाजता टेक अ चान्स (जालना), सायंकाळी ७.३० वाजता प्रतिषीद्ध (नाशिक), ५ ला सकाळी ११.३० वाजता युटोपिया (सांगली), सायंकाळी ७.३० वाजता बरड (सोलापूर), ६ ला सकाळी ११.३० वाजता निर्वासित (मुंबई), सायंकाळी ७.३० वाजता कर्ण (बारामती), ७ ला सकाळी ११.३० वाजता द ब्लॅकंड इक्वेशन (अहिल्यानगर), ८ ला सकाळी ११.३० वाजता नाट्य मल्हार प्रतिष्ठानचे अय, ९ ला सकाळी ११.३० वाजता काय लिहून ठेवलय कुणास ठाऊक (इंदूर), सायंकाळी ७.३० वाजता ती (जालना), १० ला सकाळी ११.३० वाजता द हिंदू लेडी, सायंकाळी ७.३० वाजता ओय ले ले (बोईसर), ११ ला सकाळी ११.३० वाजता मी कुमार (इचलकरंजी), सायंकाळी ७.३० वाजता कूच कूच (नाशिक), १२ ला सकाळी ११.३० वाजता वसुभूमी (कोल्हापूर), सायंकाळी ७.३० वाजता वामन आख्यान (पुणे), १३ ला सकाळी ११.३० वाजता खानदाणी (सातारा), १४ ला सकाळी ११.३० ला राहले दुर घर माझे (सोलापूर), १५ ला सकाळी ११.३० वाजता रणमर्द, सायंकाळी ७.३० वाजता द रेन इन द डार्क (नागपूर), १६ ला सकाळी ११.३० वाजता ती ती आणि ती, सायंकाळी ७.३० वाजता तांडा (चंद्रपूर), १७ ला सकाळी ११.३० वाजता दशानन (अमरावती), सायंकाळी ७.३० वाजता तिचे संदर्भ नसलेली गोष्ट, १८ ला सकाळी ११.३० वाजता झेंडा रोविला, सायंकाळी ७.३० वाजता अग्नीपंख (रत्नागिरी), १९ ला सकाळी ११.३० वाजता हायब्रीड (चंदगड), सायंकाळी ७.३० वाजता कर्नल सरंजामे (चंद्रपूर), २० ला सकाळी ११.३० वाजता निब्बाण, सायंकाळी ७.३० वाजता ब्रेकपॉईंट, २१ ला सायंकाळी ७.३० वाजता पोकळ घिस्सा (सातारा), २२ ला सकाळी ११.३० वाजता वाट चुकलो देव (आचरा), सायंकाळी ७.३० वाजता दगडी भिंत, २३ ला सकाळी ११.३० वाजता दास्ता (लातूर), सायंकाळी ७.३० वाजता डोंगरार्त, २४ ला सकाळी ११.३० वाजता अविघ्नेया, सायंकाळी ७.३० वाजता सखा, २५ ला सकाळी ११.३० वाजता ईठ्ठला (लांजा), सायंकाळी ७.३० वाजता सूनबाई तोऱ्यात (सिंधुदूर्ग), २६ ला सकाळी ११.३० वाजता काळाच्या पंजातून (नाशिक), सायंकाळी ७.३० वाजता डोळे नसलेला अर्जून (बुलढाणा), २७ ला सकाळी ११.३० वाजता एकेक पान गळावया, सायंकाळी ७.३० वाजता भिरुड, २८ ला सकाळी ११.३० वाजता द लास्ट सेल (पणजी) हे कार्यक्रम होतील.
