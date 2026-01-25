नर्सिंग कॉलेजमध्ये पुरस्कार वितरण
रत्नागिरी ः जिल्हास्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत प्रथम आलेल्या सुरेंद्र हातखंबकरचा सत्कार करण्यात आला.
शरीरसौष्ठव स्पर्धेत सुरेंद्र हातखंबकर प्रथम
चिपळूण ः जिल्हास्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेमध्ये संगमेश्वर तालुक्यातील गोळवली येथील सुरेंद्र हातखंबकर यांना रत्नागिरी श्रीमान किताम मिळाला. रायगड (उरण) येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली आहे. हातखंबकर हे गेली काही वर्षे या स्पर्धेतून सहभाग घेऊन यशस्वी होत असून आपले आरोग्य, आपला आहार व योग्य व्यायामाचे सातत्य व कौशल्य पणाला लावून ही आवड जोपासत आहेत.
देवरूख ः येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमधील माजी विद्यार्थी स्नेहसंमेलन रंगले आहेत.
देवरूख स्कूल माजी विद्यार्थ्यांचे स्नेहसंमेलन
संगमेश्वर ः देवरूख न्यू इंग्लिश स्कूलच्या १९८८ मधील दहावीच्या माजी विद्यार्थ्यांचे सातवे स्नेहसंमेलन देवरूख येथे झाले. यानिमित्त जुन्या आठवणींना उजाळा देतानाच सामाजिक कार्याचा गौरव करत या माजी विद्यार्थ्यांनी अनोखा आदर्श निर्माण केला. या स्नेहसंमेलनाचे विशेष आकर्षण म्हणजे सामाजिक कृतज्ञता सोहळा. देवरुख शहरातील स्मशानभूमीत गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या कुटुंबीयांसह स्वच्छता अभियान राबवणारे आणि ''स्म-मित्र'' ही आगळीवेगळी संकल्पना राबवणारे माजी विद्यार्थी संदीप पवार यांची छाया देसाई यांनी मुलाखत घेतली. पवार यांच्या या निस्वार्थी कार्याचा गौरव म्हणून त्यांना स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
चिपळूण ः दिल्ली येथे वंदे मातरम सादरीकरणासाठी निवड झालेले विद्यार्थी.
वंदे मातरम सादरीकरणासाठी पाच विद्यार्थ्यांची निवड
चिपळूण ः दिल्ली राजपथ येथे सोमवारी (ता. २६) होणाऱ्या वंदे मातरम् या प्रजासत्ताक दिनी अंतिम सादरीकरणसाठी राज्यातून निवड चाचणी करण्यात आली. यातून महाराष्ट्र संघात तालुक्यातील खरवते येथील शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाच्या ५ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. यामध्ये ऋषिकेश संदीप जाधव, पार्थ अनिल कदम, येदनेश गणेश म्हात्रे, सोहम सुहास मोरे, साहिल संजय गुरव यांची महाराष्ट्राच्या संघात निवड झाली. हे विद्यार्थी राजपथावरील संचलनात कोकणचा ठसा उमटवणार आहेत. चिपळूणचे सागर कुंभार हे महाराष्ट्र संघाचे टीम मॅनेजर म्हणून दिल्ली येथे काम पाहणार आहेत.
चिपळूण ः गौरविण्यात आलेले एमईएस नर्सिग महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचारी
नर्सिंग कॉलेजमध्ये पुरस्कार वितरण
चिपळूण ः शिरगाव येथील श्री स्वामी समर्थ फाउंडेशन व श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल यांच्यावतीने एम.ई.एस. कॉलेज ऑफनर्सिंगमधील विद्यार्थी, अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात झाला. कार्यक्रमात नर्सिंगमधील विविध अभ्यासक्रमांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसह उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. पुरस्कारामध्ये ए.एन.एम. विभाग : चैताली बुरटे (प्रथम), पूजा नायक (द्वितीय), स्नेहल आखाडे (तृतीय). संजीवनी तटकरे हिला ''उत्कृष्ट विद्यार्थिनी'' म्हणून गौरवण्यात आले. जी.एन.एम. विभाग ः कनिष्का मोरे (प्रथम), पूर्वा कोटकर (द्वितीय), सेजल पानसरे (तृतीय). कनिष्का मोरे हिने ''उत्कृष्ट विद्यार्थिनी''चा किताबही पटकावला. बी.एस्सी. नर्सिंग विभाग : निलेश राठोड (प्रथम), भक्ती तळेकर (द्वितीय), सेजल गायकवाड (तृतीय). निलेश राठोड ''उत्कृष्ट विद्यार्थी'' तर गायत्री खोडदेकर हिला ''स्टुडंट ऑफ द इयर'' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. याप्रंसगी जर्मन भाषेची आंतरराष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या निलेश राठोड, रोहन साळुंखे आणि रमिझा खान यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच डॉ. लिंगराजू व मेघना गोखले (बेस्ट टीचर), भाग्यश्री विचारे (बेस्ट ऑफिस स्टाफ), सुषमा गुणडदेकर (बेस्ट मल्टीपर्पज वर्कर) आणि सरिता शिंदे यांना ''उत्कृष्ट कर्मचारी'' म्हणून सन्मानित करण्यात आले.
रत्नागिरी ः नाचणे येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांना सूर्य नमस्काराचे धडे देताना योगशिक्षिका श्रद्धा भोसले-केदारी.
नाचणे शाळेत सूर्य नमस्कार दिवस साजरा
रत्नागिरी ः रथसप्तमीचे औचित्य साधून ''जागतिक सूर्यनमस्कार दिना''निमित्त नाचणे नं. १ शाळेत सूर्यनमस्कारांचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात झाला. यानिमित्त शालेय विद्यार्थ्यांनी सामूहिक सूर्यनमस्कार घालत आरोग्याचा मंत्र जपला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून योगशिक्षिका श्रद्धा भोसले-केदारी उपस्थित होत्या. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्काराची सर्व बारा स्थितींची प्रात्यक्षिके दाखवून त्याचे शास्त्रोक्त महत्त्व समजावून सांगितले. मुख्याध्यापिका सौरभी पवार यांच्या हस्ते श्रद्धा भोसले-केदारी यांचा ''ग्रंथ भेट'' देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला शाळेतील पदवीधर शिक्षक दीपक नागवेकर, विनोदिनी कडवईकर आणि पूजा हळदणकर उपस्थित होते.
