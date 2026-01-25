पोलिस उपअधीक्षक पुष्पलता दिघे यांना राष्ट्रपती पदक जाहीर

20066
पोलिस उपअधीक्षक
दिघेंना राष्ट्रपती पदक
पाली, ता. २५ ः महामार्ग वाहतूक सुरक्षा पोलिस रायगडअंतर्गत रत्नागिरी विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक पुष्पलता दिघे यांना उत्कृष्ट सेवेबद्दल दिले जाणारे भारत सरकारचे राष्ट्रपती पदक जाहीर झाले आहे.
पोलिस उपअधीक्षक दिघे यांनी महामार्ग पोलिस सुरक्षा विभागांतर्गत महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘शून्य अपघात’ मोहीम राबवली. या उपक्रमासह यापूर्वी महाराष्ट्र पोलिस सेवेमध्ये राज्य गुप्तवार्ता विभागात दहशतवाद आणि नक्षलवाद याची माहिती संकलन, गुन्हे शाखेअंतर्गत अनेक आव्हानात्मक गुन्ह्यांचे तपास, ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत पीडित महिला, मुलींची सुटका, ऑपरेशन स्माईल अंतर्गत अपहरण झालेल्या बालकांची, मुलांची सुटका, अनैतिक मानवी तस्करी व वाहतूक, बालकामगार विरोधी मोहीम यासारख्या विविध शाखांमध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेऊन राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यांना यापूर्वी पोलिस महासंचालक व गृह विभागातर्फे विविध गुन्ह्यांच्या केलेल्या यशस्वी तपासासाठी राज्य पातळीवरील पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले आहे.
