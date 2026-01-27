कणकवली : प्रवासी संघ कार्यक्रम
kan258.jpg
20108
कणकवली : येथील प्रवासी संघाच्या कार्यक्रमात नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्याहस्ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला.
प्रवाशांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या
प्रवासी संघाचे कार्य कौतुकास्पद
संदेश पारकर : विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार
कणकवली, ता. २७ : प्रवाशांना न्याय, हक्क व आवश्यक सोयीसुविधा मिळवून देण्यासाठी कणकवली तालुका प्रवासी संघटना गेली अनेक वर्षे सातत्याने कार्यरत आहे. नि:स्वार्थपणे आणि संविधानिक आयुधांचा वापर करून हा लढा दिला जात असून प्रवासी संघाचे हे कार्य कौतुकास्पद आहे असे प्रतिपादन कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केले.
राष्ट्रीय प्रवासी दिनाचे औचित्य साधून कणकवली तालुका प्रवासी संघटनेतर्फे विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नऊ मान्यवरांचा गौरव आज करण्यात आला. नगरवाचनालयाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी श्री.पारकर बोलत होते. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नागरिक संघाचे जिल्हाध्यक्ष भालचंद्र मराठे, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ कणकवलीचे अध्यक्ष राजस रेगे, असलदे सोसायटी चेअरमन भगवान लोके, प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर पालयेकर, उपाध्यक्ष रमेश जोगळे, नगरसेवक संकेत नाईक, श्रद्धा कदम, सुगंधा देवरुखकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पारकर पुढे म्हणाले की, प्रवाशांचे प्रश्न, अडचणी आणि समस्या यांना वाचा फोडण्याचे काम प्रवासी संघटनेने सातत्याने केले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांचे दरवर्षी स्वागत करण्याची सामाजिक जबाबदारीही संघटना पार पाडते. सरकारी यंत्रणांवर आवश्यक तेव्हा अंकुश ठेवून प्रवाशांना न्याय मिळवून देण्याचे काम संघ करत आहे. मनोहर पालयेकर यांच्या नेतृत्वाखालील संघाची टीम पूर्णतः नि:स्वार्थ भावनेने जनसेवा करत आहे.
राजस रेगे म्हणाले की, एसटी स्थानक, रेल्वे स्थानक तसेच विमानतळावर तिकीट काढण्यासाठी प्रवाशांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. ही गैरसोय दूर व्हावी, यासाठी प्रवासी संघटना संविधानिक मार्गाने लढा देत आहोत.
यावेळी भटक्या विमुक्त समाज निवासी आश्रमशाळा, बोर्डवेचे आनंद कर्पे, गतिमंद मुलांच्या निवासी शाळेच्या मुख्याध्यापिका रश्मी सोगम, रुग्णवाहिका चालक श्रीधर सावंत, शववाहिका चालक उत्तम पुजारे, भजन मंडळ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष संतोष कानडे, वीरेंद्र चिंदरकर, वाहतूक पोलीस दिलीप पाटील आणि एसटी चालक श्रीराम लाड यांचा गौरव करण्यात आला. सूत्रसंचालन संदीप राणे यांनी केले, तर आभार रमेश जोगळे यांनी मानले.
