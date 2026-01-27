खारेपाटण पंचशीलनगर येथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात
खारेपाटण ः पंचशीलनगर येथे प्रजासत्ताक दिनी विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला.
खारेपाटण येथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात
तळेरे : पंचशील विकास मंडळ व संघमित्रा महिला मंडळ खारेपाटण यांच्यावतीने ७७ वा भारतीय प्रजासत्ताक दिन पंचशीलनगर येथे आशा स्वयंसेविका गटप्रवर्तक व संघमित्रा महिला मंडळाच्या अध्यक्षा संकिता पाटणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला संकिता पाटणकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी पंचशील विकास मंडळचे माजी अध्यक्ष संतोष पाटणकर, बौद्धजन सेवा संघ विभाग संघटनेचे सचिव सागर पोमेडकर, संतोष मधुकर पाटणकर, मधुकर पाटणकर, अशोक पाटणकर, मुंबई मंडळाचे खजिनदार दिनेश पाटणकर, बबन शिंगे, अंगणवाडी सेविका सविता पाटणकर, धीरज जुमलेकर, अमित पाटणकर, संदीप पाटणकर, मकरंद पाटणकर, संघमित्रा महिला मंडळ उपाध्यक्ष सायली तुरळकर, सचिव आस्था पाटणकर, खजिनदार दीक्षा पाटणकर, अश्विनी पाटणकर आदी उपस्थित होते.
