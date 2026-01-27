इंग्लंडच्या पथकाकडून डेरवणमध्ये विशेष कॅम्प
इंग्लंडच्या पथकाकडून डेरवणमध्ये विशेष कॅम्प
वालावलकर वैद्यकीय महाविद्यालय; जागतिक दर्जाचे वैद्यकीय प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २७ ः येथील बी. के. एल. वालावलकर ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे ‘इंटरनॅशनल अॅकॅडमिक मॅरेथॉन इंग्लंड कॅम्प २०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्याला बळ मिळणार असून, ग्रामीण भागातील वैद्यकीय, परिचारिका आणि फिजिओथेरपीच्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षणाची नवी दिशा प्राप्त होणार आहे.
युनायटेड किंगडम (युके) येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने वालावलकर वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट दिली आहे. हे पथक पदवीपूर्व विद्यार्थी, इंटर्न, पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना विविध वैद्यकीय शाखांतील क्लिनिकल कौशल्यांचे (वैद्यकीय उपचार कौशल्य) सखोल प्रशिक्षण देणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑर्थोपेडिक्स, ॲनेस्थेशिया, मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स आणि क्रिटिकल केअरसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
या कॅम्पचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे प्रशिक्षण केवळ व्याख्यानांपुरते मर्यादित नसून, ते पूर्णतः प्रक्रिया आधारित आणि ‘हँड्स ऑन’ स्वरूपाचे आहे. मॅनिक्विन्स (कृत्रिम मानवी प्रतिकृती) आणि सिम्युलेशन मॉडेल्सच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वैद्यकीय प्रक्रिया सुरक्षित वातावरणात सराव करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे पुस्तकी ज्ञान आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवा यांमधील अंतर कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. विशेषतः आपत्कालीन आणि अतिदक्षता विभागातील उपचारांमध्ये हे कौशल्य अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे.
या कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात २५ जानेवारी २०२६ रोजी युके येथील प्रतिनिधींच्या स्वागताने झाली. पुढील सहा दिवस विविध तांत्रिक सत्रे, प्रात्यक्षिके आणि संवादात्मक कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले असून, ३० जानेवारीला या उपक्रमाचा समारोप होईल. अशा आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावण्यास आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अनुभव घेण्यास मदत होईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
कोट
युके कॅम्प २०२६ मुळे वालावलकर ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षणक्षेत्रात दीर्घकालीन सकारात्मक बदल होतील. उत्कृष्टता, नावीन्य आणि जागतिक समन्वय या प्रती संस्थेची असलेली बांधिलकी या उपक्रमामुळे अधिक दृढ होत आहे.
- सुवर्णा पाटील, संचालिका, बी. के. एल. वालावलकर संस्था
