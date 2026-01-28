अजित पवार पुरवणी लेख-हक्काचा माणूस गेला
अजित पवार पुरवणी लेख
हक्काचा माणूस गेला
- शिवप्रसाद देसाई
लिड
कोकणात मुसळधार पाऊस कोसळतो म्हणून तुम्हा कोकणवासियांना पाण्याचे महत्त्व कळत नाही. कधीतरी आमच्याकडच्या दुष्काळी भागात येवून बघा, असे कायम सुनावणार्या अजितदादांनी सिंधुदुर्गातील तिलारीसह इतर धरण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दिलेले योगदान कधीच विसरता येणार नाही. फलोत्पादन आणि पर्यटन विकासासाठी ते नेहमी आग्रही असायचे. सिंधुदुर्ग, त्यातही वेंगुर्ल्यावर त्यांचे विशेष प्रेम. जिल्ह्यातून कोणी चांगले सामाजिक काम घेवून अजितदादांकडे गेला तर तो कधीच रिकाम्या हाताने परतला नाही. त्यांच्या जाण्याने सिंधुदुर्ग एका हक्काच्या माणसाला दुरावला.
............................
कोकण आणि शरद पवार हे नाते इथल्या मातीत रुजले आहे. मग ते पर्यटन असो की फलोत्पादन. या नात्याचा आणखी एक मजबूत बंध म्हणून अजित पवार यांच्याकडे पहावे लागेल. राष्ट्रवादीच्या निर्मितीच्या आधीपासून काँग्रेसच्या कारकीर्दीत अजितदादांचे कोकण आणि कोकणी माणसाशी असलेले नाते हळूहळू घट्ट होत गेले. विशेषतः येथील युवा फळीशी त्यांचे जिवाभावाचे संबंध होते. सिंधुदुर्गातील विकासात्मक जडणघडणीत अजितदादांनी दिलेले योगदान कधीच विसरता येणार नाही.
* सिंचनासाठी योगदान
सिंधुदुर्गात तिलारीसह गेल्या काही वर्षात झालेल्या धरण प्रकल्पांच्या उभारणीत त्यांचे योगदान खूप मोठे होते. त्यांचे एकेकाळचे सहकारी असलेले जेष्ठ नेते अमित सामंत याबाबत सांगतात, दादा जेव्हा भेटायचे तेव्हा कोकणातल्या पाणी व्यवस्थापनावर आवर्जुन बोलायचे. कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो. त्यामुळे तुम्हा लोकांना पाण्याचे महत्त्व कळत नाही. सातारा, पुणे जिल्ह्यातल्या दुष्काळी भागात येऊन बघा. इथे आल्यावरच पाण्याची किंमत तुम्हाला कळेल. असे ते अधिकारवाणीने सांगायचे. तिलारी हा सिंधुदुर्गातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प याच्या उभारणीत अजितदादांचे योगदान मोठे आहे. हा गोव्याचा संयुक्त प्रकल्प असल्यामुळे तेथील मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख मंत्र्यांशी आपल्या स्टाईलने समन्वय ठेवत या धरणासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. इतर अनेक प्रकल्पांना त्यांचे मिळालेले पाठबळ विसरता येणार नाही.
श्री. सामंत सांगतात, कोकणावर त्यांचे प्रचंड प्रेम होते. विशेषतः वेंगुर्ल्याविषयी त्यांच्या मनात वेगळे स्थान होते. तेथील सागर हे सरकारी विश्रामगृह त्याना विशेष आवडायचे. सिंधुदुर्गातील कार्यकर्त्यांविषयी त्यांना एक वेगळीच आस्था असायची. राष्ट्रवादी एकत्र असताना जिल्ह्यात असलेली अंतर्गत गटबाजी त्यांना अजिबात आवडत नसे. तसे ते उघड आणि परखडपणे बोलून दाखवायचे. जिल्ह्यातील कोणतेही चांगले काम कार्यकर्ता घेवून गेला तर तो कधीच रिकामी हाताने परतायचा नाही. सिंधुदुर्गातील अनेक विकासकामे त्यांनी मार्गी लावले.
* कृषी भवनाची मुहूर्तमेढ
सिंधुदुर्गात पर्यटन आणि फलोत्पादन विकासाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात शरद पवार यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी लावलेल्या या रोपट्याला वटवृक्षात रुपांतरीत करण्यासाठी अजितदादांनी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहणार आहे. याबाबत त्यांच्या सोबत काम केलेले जेष्ठ नेते व्हिक्टर डान्ट्स सांगतात, आम्ही त्याकाळत रस्ते, शाळा याची अनेक कामे अजितदादांकडे घेवून जायचो. ती अगदी अग्रक्रमाने मार्गी लागायची. पर्यटन आणि फलोत्पादन या क्षेत्राबाबत ते विशेष आग्रही असायचे. ओरोस येथे झालेले शरद कृषी भवन ही त्यांचीच संकल्पना. शरद पवार यांनी फलोत्पादन योजना आणल्यामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांती झाली. या फळांवर प्रक्रिया होवून येथील शेतकर्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे असा त्यांचा प्रयत्न असायचा. यासाठीच शरद कृषी भवनमध्ये फळ प्रक्रिया क्षेत्राला चालना मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. या कृषी भवनाला शरद पवारांचे नाव देण्याचा आग्रही त्यांचाच होता. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी सिंधुदुर्गाला कोट्यावधीचा निधी दिला. त्यांच्या जाण्याने सिंधुदुर्गाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे.
* कोकणी माणसावरचे प्रेम
कोकणाविषयी अजितदादांना असलेली आस्था केवळ कोकणापूरती मर्यादीत नव्हती. कोकणी माणसाला मोठा करण्याचा त्यांचा आग्रह असायचा. सावंतवाडीचे सुपूत्र व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर शरद मिसाळ हे याचेचे उदाहरण म्हणता येईल. हे नाते उलघडताना श्री. मिसाळ सांगतात, ''मी पहिल्यांदा अजितदादांच्या संपर्कात आलो तेव्हा त्यांनी केवळ सिंधुदुर्गातला आहे या ओळखीवर माझ्यावर पूर्ण विश्वास टाकला. त्याकाळात मी पिंपरी चिंचवडमध्ये युवक राष्ट्रवादीचे काम करत होतो. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी पहिल्यांदा मला दिलेली उमेदवारी बरेच काही सांगून जाते. त्याकाळात अरुण गुजराती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी अजितदादांकडे आपल्या माणसासाठी केवळ एक उमेदवारी मागितली होती. तीही मी इच्छूक असलेल्या प्रभागातून. असे असले तरी अजितदादांचा माझ्यावर असलेला विश्वास ढळला नाही. त्यांनी मलाच उमेदवारी दिली. राजकीय जीवनात काम करत असताना प्रत्येकवेळी हात दिला. शहराचा उप महापौर, विरोधीपक्ष नेते पद अशा कितीतरी संधी दिल्या. अलिकडे पक्ष सोडला तेव्हाही त्यांच्याकडे माझे मन मोकळे केले. राज्यात युती असल्यामुळे शहरातही युती व्हावी, असा आग्रह त्यांच्याकडे धरला. त्यांनी विश्वासाचे हे नाते आणि प्रेम कधीच कमी केले नाही. त्यांच्याकडे काम करण्याची असलेली धमक वेगळीच होती. त्यांच्या जाण्याने झालेले नुकसान कधीच भरून येणार नाही.''
चौकट
दुर्दैवी योगायोग
सिंधुदुर्गात वेंगुर्लेतील सागर बंगला आणि आंबोली ही अजितदादांची सगळ्यात आवडती ठिकाणे. सागर बंगला वेंगुर्लेतील समुद्र किनाऱ्यावर ब्रिटिश काळापासून उभा आहे. अजितदादांप्रमाणेच शरद पवार यांनाही येथे राहणे आवडते. आंबोलीबाबतही या दोघांमध्ये सारखीच आस्था आहे. अजितदादा २७ मार्च २०२५ ला सिंधुदुर्गात आंबोली येथे आले होते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटला त्यांनी यावेळी भेट दिली. तेथे ऊसाच्या नव्या प्रजातीच्या संशोधनाबाबत ही भेट होती. दुर्दैवाने सिंधुदुर्गातील त्यांचा हा शेवटचा दौरा ठरला.
कोट
अजितदादांनी कार्यकर्त्यांवर केवळ विश्वास ठेवला नाही, तर त्यांना जीव लावला. ते फणसासारखे होते. वरून कणखर वाटायचे पण आतून गोड आणि हळवे होते. त्यांनी माझ्यासह समाजाच्या जडणघडणीत दिलेले योगदान विसरता येणार नाही.
- शरद मिसाळ, माजी उपमहापौर, पिंपरी चिंचवड
कोट
सिंधुदुर्गावर अजितदादांनी प्रचंड प्रेम केले. इथल्या विकासाबाबत त्यांना खूप आस्था होती. फलोत्पादन आणि पर्यटनातून येथील विकास होईल असे त्यांना वाटायचे. चांगल्या कामांसाठी त्यांचे असलेले पाठबळ कधीच विसरता येणार नाही. त्यांच्या जाण्याने खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली.
- अमित सामंत, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार गट
कोट
सिंधुदुर्गातील पायाभूत सुविधांसाठी त्यांनी दिलेले योगदान विसरता येणार नाही. त्यांच्याकडे नेलेली कामे नेहमी मार्गी लागायची. आंबोलीच्या पर्यटन विकासासाठी ते खूप आग्रही असायचे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेले एक मोठे आशास्थान त्यांच्या अचानक जाण्याने हरवले आहे.
- व्हिक्टर डान्टस, माजी जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
