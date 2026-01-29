रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चाला, अपघात टाळा
लांजा ः उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्यावतीने लांजा हायस्कूल येथील विद्यार्थी रॅलीप्रसंगी उपस्थित वाहन निरीक्षक सुरेश कंदकुर्तीकर, गजानन कोळी, अवधूत कुंभार, छाया मंदार गांगण आदी.
वाहतुकीचे नियम पाळा, अपघात टाळा
गजानन कोळी ः रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २९ ः रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येकाने वाहतुकीचे नियम पाळणे ही काळाची गरज आहे. विशेषतः पायी चालणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने न चालता उजव्या बाजूने चालावे जेणेकरून समोरून येणारे वाहन आपल्याला स्पष्ट दिसेल, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय रत्नागिरीचे वाहन निरीक्षक गजानन कोळी यांनी लांजा येथे केले.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय रत्नागिरीच्यावतीने ‘सडक सुरक्षा-जीवनरक्षा’ आणि ‘रस्तासुरक्षा अभियान २०२६’ अंतर्गत लांजा हायस्कूल, लांजा वरिष्ठ महाविद्यालय आणि जिल्हा परिषद शाळा डाफळेवाडी येथे आयोजित प्रबोधनपर कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाची सुरुवात लांजा हायस्कूल येथून रॅलीने करण्यात आली. लांजा हायस्कूल ते नगरपंचायत आणि पुन्हा शाळा या मार्गावर विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत वाहतूक नियमांचा संदेश दिला. यानंतर विविध शाळा-महाविद्यालयांत मार्गदर्शन सत्रे पार पडली. या वेळी वाहन निरीक्षकांनी हेल्मेटचा वापर, सीटबेल्टचे महत्त्व, नॅशनल हायवेची ओळख, परवाना (लायसन्स) असण्याची गरज आणि वाहतुकीच्या विविध चिन्हांची माहिती अत्यंत सोप्या भाषेत दिली.
डाफळेवाडी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केल्यानंतर शालेय दप्तरांचे वाटप करण्यात आले. या मोहिमेत वाहन निरीक्षक सुरेश कंदकुर्तीकर, गजानन कोळी, अवधूत कुंभार, लांजा पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे, महिला हेडकॉन्स्टेबल भुजबळराव, अथर्व मोटर ट्रेनिंग स्कूलच्या संचालिका छाया गांगण, नगरसेविका दुर्वा भाईशेट्ये, उपमुख्याध्यापक आजगावकर, प्राचार्य सुवर्णा देऊसकर, मुख्याध्यापक मनोज रेडीज आणि अनेक शिक्षक-प्राध्यापक उपस्थित होते.
चौकट
विद्यार्थ्यांनी ही काळजी घ्या
* दुचाकी चालवताना किंवा मागे बसतानाही हेल्मेट वापरा.
* चारचाकीतून प्रवास करताना सुरक्षेसाठी सीटबेल्ट लावा.
* रस्ता ओलांडताना दोन्ही बाजूला पाहूनच रस्ता ओलांडा.
