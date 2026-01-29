सबज्युनिअर ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ४५१ खेळाडू सहभागी
रत्नागिरी ः सबज्युनिअर ॲथलेटिक्स स्पर्धेत जिल्हास्तरावर यशस्वी खेळाडू.
सबज्युनिअर ॲथलेटिक्स स्पर्धा रंगली
विजेत्यांची राज्य स्पर्धेसाठी निवड ; ४५१ खेळाडू सहभागी
रत्नागिरी, ता. २९ ः रत्नागिरी जिल्हा ॲथलेटिक्स असोसिएशनच्यावतीने डेरवण येथील क्रीडासंकुलात नुकत्याच झालेल्या ॲथलेटिक्स सबज्युनिअर जिल्हा अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धेत जिल्ह्यातील ४५१ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. चार वयोगटातील मुले व मुलींमधील प्रथम तीन क्रमांक पटकावणारे खेळाडू राज्यस्तरीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेले आहेत.
स्पर्धेचे उद्घाटन क्रीडा संचालक श्रीकांत पराडकर, संदीप तावडे, अजहर खलपे, पंकज चवंडे यांच्यासह प्रशिक्षक, क्रीडा शिक्षकांच्या उपस्थितीत झाले. या स्पर्धेत ८, १०, १२ व १४ वर्षांखालील मुले व मुली धावणे, उडी, फेक प्रकार अशा विविध ॲथलेटिक्स स्पर्धांमध्ये सहभागी झाले होते. प्रत्येक गटातील प्रथम तीन क्रमांक पटकावणाऱ्या खेळाडूंना पदक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. स्पर्धेचा सविस्तर निकाल असा ः ८ वर्षाखालील मुले व मुली ५० मी. धावणे (अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ) ः केदार चाळके, रियांश उतेकर, आरूष पाटील. वैदही आरवत, ईशानी खारवर, वैष्णवी पडेलकर. १०० मी. धावणे - श्लोक पारकर, रियांश उतेकर, रूपेश शेळके, वैदही आरवत, वैष्णवी पडेलकर, ईशानी खारवर. लांब उडी-सुमित फाटक, नक्ष धावडे, श्लोक पारकर, काव्या खसासे, संजना चव्हाण. १० वर्षाखालील मुले व मुली ५० मी. धावणे - श्रेयस शिखरे, गोवर्धन राजपकर, पारोम चौधरी, अन्वी जाधव, अवनी भेकट. १०० मी. धावणे - श्लोक वळवी, आराध्य ठसाळे, अन्वी जाधव, देविका शेट्टी, युती तोडणकर. लांब उडी - आराध्य ठसाळे, श्लोक पवार, सोहम जंगम, अवनी भेकट, देविका शेट्टी, स्वरा धापसे. गोळाफेक- स्वराज मोरे, ध्रुव किंजळकर, श्लोक पवार, स्वरा पाष्टे, काव्या खेडेकर, आरोही हांजे. १२ वर्षाखालील मुले व मुली ६० मी. धावणे - रेहान बनाटी, रौनक कदम, स्वामी गुरव, संचिता वरवटकर, ऋषिता धुर्वा, मुक्ता सुतार, संदेश शिंदे, देवांश मोरे, विहान मोहिते. अंशिका राणे, संचिता वरवटकर, मुक्ता सुतार. लांब उडी-श्रेयस शिखरे, दर्शन म्हालीम, रुद्र बोलाडे, मुक्ता सुतार, रिया तिवारी, श्रेया होळकर. गोळाफेक - अर्णव नागेश, यश ठाकरे, अर्जुन वाजे, दुर्वा महाबळ, रिया तिवारी, रिया कोलगे. १४ वर्षाखालील मुले व मुली ८० मी. धावणे -ओम वारणकर, श्लोक भिंगार्डे, आदित्य गजमल, सौम्या सरफरे, सृजल मोरे. १४ वर्षाखालील मुले व मुली ३०० मी. धावणे -रविराज हुमणे, रुद्र माने, ओम वारणकर, सौम्या सरफरे, शुभ्रा सरफरे, श्रद्धा बटावले. १४ वर्षाखालील मुले व मुली लांब उडी-अर्णव चोरगे, आदित्य गजमल, तनिष किनरे, शुभ्रा सरफरे, सेजल गुडेकर, सुजल मोरिये. १४ वर्षाखालील मुले व मुली गोळाफेक -साईराज कालेकर, अर्णव मोरे, अर्जुन आंब्रे, दानिया जुवाले, वेदिका घोसाळकर, रूद्रा पावसकर.
