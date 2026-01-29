कोलझरमध्ये तक्रारदारांनाच बजावल्या नोटीसा
दोडामार्ग महसूलचा उरफाटा कारभार; दबावाला भीक घालणार नसल्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २९ ः कोलझर येथे महसूल पथकासमोर ज्या जमिन मालकांनी आपल्या क्षेत्रात अतिक्रमण व अवैध उत्खनन केल्याची तक्रार केली त्यांनाच नोटीसा पाठविण्याचा उरफाटा कारभार येथील महसूल विभागाने केला आहे. ज्यांची तक्रार आहे, त्यांनाच नोटीसा पाठविण्यामागचे महसूल कारभाराचे गौडबंगाल काय? असा सवाल आता येथील ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. दिल्ली लॉबीने कोणत्याही मार्गाने स्थानिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला भीक घालणार नाही, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
तालुक्यात पाय पसरलेल्या दिल्ली लॉबीच्या विरोधात कोलझर ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे. त्यांनी गावातील जमिनी विकणार नाही, अशी शपथ ग्रामदैवतासमोर घेतली होती. त्यांच्या या भुमिकेचे पूर्ण राज्यभरात कौतुक झाले होते. या गावातील काही जमिनींची अलिकडे विक्री झाली होती. ही जागा गावच्या डोंगरातील दाट जंगल असलेल्या भागात आहे. त्या सर्व्हे नंबर पर्यंत जाणारे सुमारे ४ किलोमीटर लांब इतके उत्खनन स्थानिकांना अंधारात ठेवून केले होते. यातील खनिजयुक्त मातीच्या चोरीबरोबरच इकोसेन्सिटीव्ह एरिया असलेल्या या भागात वृक्षतोड केली होती. कोलझरवासियांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी एकत्र येत याला विरोध केला होता. त्यांनी हा प्रकार बंद पडला. ग्रामस्थांच्या मालकी तसेच सामाईक जमिनीत हे उत्खनन झाले होते. यानंतर दोडामार्ग महसूल विभागातर्फे एका पथकाने या सगळ्याचा पंचनामा केला. यावेळी ग्रामस्थांनी व जमिन मालकांनी हे अतिक्रमण नव्याने जमिन खरेदी केलेल्या लोकांनी केले आहे. आमच्या जमिनीत घुसून खनिजयुक्त मातीची चोरी तसेच वृक्षतोड केली असल्याचे जबाब देत तक्रार केली होती. याचे रेकॉर्डींगही केले होते. असे असूनही दोडामार्ग महसूल विभागातर्फे तहसिलदार राहुल गुरव यांच्या सहीने ज्यांनी तक्रार केली आणि जबाबात अतिक्रमण झाल्याचे म्हणणे दिले, अशा २६ जणांना उलट नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसीत म्हटले आहे की, कोलझर येथील सर्व्हे नं. ४४ मध्ये विना परवाना माती उत्खनन करून त्याची वाहतूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याविषयी तळकट ग्राम महसूल अधिकारी यांनी अहवाल सादर केलेला आहे. याची मोजमापे घेतली असून महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमानुसार उत्खननाबाबत दंडात्मक कारवाई का करण्यात येवू नये याचे म्हणणे ७ दिवसात कार्यालयात सादर करावे, असे यात नमुद आहे. दोडामार्ग महसूलच्या या उलट्या भुमिकेबाबत कोलझरमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
दिल्ली लॉबी विरूध्द आम्ही पुकारलेले आंदोलन हे आमच्या मालमत्ता वाचवण्याइतक्या संकुचीत उद्देशाने नाही. या भागात असलेला डोंगर, त्यावरील पर्यावरण, जैवविविधता आमच्या अनेक पिढ्यांनी जपलेली आहे. त्यावरच येथील आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेली बागायती आणि जलस्त्रोत अवलंबून आहेत. त्यामुळे धनशक्तीने कितीही दबाव आणला तरी आम्ही त्याला भीक घालणार नाही. येथील जमिनी आमच्या मालकीच्या आहेत. त्या वाचवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आम्ही कायम लढा देणार आहोत. यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचीही आमची तयारी आहे.
- श्यामराव देसाई, अध्यक्ष, देवस्थान कमिटी, कोलझर
दोडामार्ग महसूल विभागाच्या या उलट्या कारभाराला आम्ही घाबरणार नाही. या उत्खननाबाबत आम्हीच तक्रार केली होती. महसूलचे पथक पंचनामा करायला आले तेव्हा ज्या-ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत अतिक्रमण झाले, त्या सगळ्यांनी येवून या उत्खननाबाबत तक्रार असल्याचे लेखी जबाब दिले होते. असे असूनही तक्रारदारांनाच नोटीस पाठविणे कोणत्या कायद्यात बसते हा आमचा प्रश्न आहे. याला उत्तर तर दिले जाईलच पण अशा दबावांना आमचा गाव अजिबात घाबरणार नाही.
- शरद देसाई, पदाधिकारी, देवस्थान कमिटी, कोलझर
हा सगळा प्रकार नव्याने जमिन खरेदी केलेल्या लोकांनी केलेला आहे. त्यांनी आपण खरेदी केलेल्या जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी हे अतिक्रमण करत उत्खनन केले आहे. हा खरेदी व्यवहार दोडामार्ग तहसिलमार्फतच झाला असल्याने त्यांना संबंधितांची नावे आणि पत्ते माहित आहेत. आम्ही जबाबाच्यावेळी महसूल पथकाकडे तसे म्हणणे दिले होते. असे असूनही चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा कारभार महसूल विभागाने करू नये. सासोली जमिन प्रकरणात या आधिच दोडामार्ग महसूल विभाग बदनाम झाला आहे. आम्ही पर्यावरणासाठी पुकारलेला लढा पूर्ण ताकदीने लढणार आहोत. त्यामुळे धनशक्तीने असले दबाव गावावर टाकण्याचा उद्योग करू नये. तसे झालेच तर त्याला आमचा गाव पुरून उरेल.
- हिरबा ऊर्फ आपा देसाई, जेष्ठ ग्रामस्थ, कोलझर
ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी त्यांनाच नोटीसा जाणार; त्यांनी आधी जवाब दिले असतील तरी आमच्याकडे येतील आणि परत उत्तर देतील. आपल्या जमिनीचे संरक्षण करणे हे त्या जमीन मालकांचे कर्तव्य आहे ना? त्यांनी पंचनाम्यावेळी जबाब दिला असेलही ; पण तरी आता आम्ही नोटीस काढली आहे. त्याचे त्यांनी उत्तर द्यावे.
- राहुल गुरव, तहसीलदार, दोडामार्ग
