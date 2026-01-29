मुंबई-सांताक्रुझ येथे डबलबारी उत्साहात
swt2914.jpg
20716
सांताक्रुझ (मुंबई) ः येथे भजनी युट्युबर्स परिवार यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात पाळेकरवाडी, (ता. देवगड) येथील जेष्ठ भजनी बुवा विजय परब यांचा सन्मान करण्यात आला.
मुंबई-सांताक्रुझ येथे
डबलबारी उत्साहात
तळेरे, ता. २९ ः मुंबई भजनी युट्युबर्स परिवार यांच्या वतीने ‘सुधारतोय भजनाचा रंग’ या संकल्पनेतून सांताक्रुझ (मुंबई) येथील न्यू एकता क्रीडा मंडळात कोकणातील दोन ज्येष्ठ भजनी बुवांची पारंपरिक डबलबारी जुगलबंदी मोठ्या उत्साहात पार पडली.
पाळेकरवाडी (देवगड) येथील विजय परब बुवा आणि कुंभवडे (राजापूर) येथील लक्ष्मण गुरव बुवा यांच्या दमदार सादरीकरणाने रसिकांना पारंपरिक भजनाची अनुभूती मिळाली. यावेळी बुवांनी भजन परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करत आधुनिक माध्यमांचा योग्य वापर व्हावा, भजनातील विकृती थांबवावी व पंचरत्न बुवांचा वारसा जपावा, असे मत व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.