क्राइम
प्रशांतनगर येथून
दुचाकीची चोरी
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या प्रशांतनगर-विमानतळ शेजारी राहत्या घरासमोर पार्क केलेली दुचाकी चोरट्याने पळवली. शहर पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २७) रात्री दहा ते सव्वाअकराच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेखर प्रकाश भोबल (वय ३३, रा. प्रशांतनगर, रत्नागिरी) यांनी दुचाकी ही दारात पार्क करून ठेवली होती. ती चोरट्याने पळवली. या प्रकरणी शेखर भोबल यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
गरम पाणी पडून
वृद्धा भाजली
रत्नागिरी ः शहराजवळील टाकळेवाडी-फणसोप येथील वृद्ध महिला चुलीजवळ शेकोटी घेत असताना तोल जाऊन पडली. यामध्ये ती २० टक्के भाजली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पुष्पलता सदाशिव साळवी (वय ९४, रा. टाकळेवाडी, फणसोप, रत्नागिरी) असे भाजलेल्या वृद्ध महिलेचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, साळवी या चुलीजवळ शेकोटी घेत होत्या. चुलीवर पाणी तापवण्यासाठी पातेले ठेवलेले होते. शेकोटी घेताना वृद्ध महिलेचा तोल गेला आणि त्या पडल्या आणि गरम पाणी त्यांच्या अंगावर पडले. त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील वाटद-मिरवणे रस्त्यावर मद्य पिणाऱ्या तरुणाविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सतीश प्रकाश घडशी असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २८) दुपारी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र आठवले यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
गावठी दारूविक्रीवर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलाच्या भिंतीच्या आडोशाला गावठी दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ९०२ रुपयांची ९ लिटर दारू जप्त केली. शहर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकाश बाबल्या सुवरे (वय ६६, रा. बंदररोड, सुवरेवाडी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयित प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलाच्या भिंतीच्या आडोशाला विनापरवाना गावठी दारूची विक्री करत असताना सापडला. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल वैभव नार्वेकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
