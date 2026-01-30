सेवा रस्ता न केल्याने महामार्गाचे काम थांबवले
संगमेश्वर ः महामार्गावर चौपदरीकरणासाठी रस्ते खोदाई करण्यात आली आहे.
सेवारस्त्या अभावी महामार्गाचे काम रोखले
संगमेश्वरमधील नागरिक, व्यापारी संतप्त ; सुरक्षेच्या उपाययोजनेला बगल, आश्वासनाला हरताळ
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ३० ः मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात सध्या संगमेश्वर परिसरात सावळागोंधळ सुरू असून, काम करणाऱ्या ठेकेदारासह प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे संगमेश्वरवासीय हतबल झाले आहेत. अपुरे सेवारस्ते, अवजड धोकादायक वाहने आणि सुरक्षेच्या नियमांना फासलेला हरताळ या प्रकारामुळे महामार्गावर अपघाताचे सावट निर्माण झाले आहे. या सर्व प्रकाराला कंटाळून व्यापारी आणि नागरिकांनी सेवारस्ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत महामार्गाचे काम थांबवले.
महामार्गाच्या कामासाठी वापरली जाणारी अनेक वाहने अत्यंत जीर्ण आणि दयनीय अवस्थेत आहेत. अनेक वाहनांना नंबरप्लेट्स नाहीत तर काहींना फक्त एकाच बाजूला नंबर आहेत. मुख्य हेडलाईट्स, इंडिकेटर्स आणि रिफ्लेक्टर्स नसलेली ही वाहने रात्रीच्यावेळी मृत्यूचा सापळा बनत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये परप्रांतीय चालक अवजड वाहन चालवताना आढळला, ज्याच्याकडे केवळ हलक्या वाहनाचा परवाना होता आणि तोही त्याच्याजवळ नव्हता. ‘आमच्यावर कोणाचीही कारवाई होत नाही,’ अशा आविर्भावात ठेकेदार कंपनीचे चालक महामार्गावर वाहने चालवत आहेत.
सामान्य नागरिकांच्या गाड्यांच्या किरकोळ त्रुटींवर दंड आकारणारा उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) ठेकेदाराच्या या ‘खटारा’ वाहनांवर कारवाई करण्यास का कचरतोय? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. तळकांटे ते आरवलीदरम्यान रात्रंदिवस नियमांची पायमल्ली होत असताना प्रशासनाने मौन का बाळगले आहे, याकडे आता संशयाने पाहिले जात आहे.
संगमेश्वर बसस्थानक ते रामकुंड वळणापर्यंत बँक, पोस्ट ऑफिस, व्यापारी गाळे आणि घरे आहेत. नियम असा आहे की, प्रथम सेवारस्ते पूर्ण करणे आवश्यक आहे; मात्र ठेकेदाराने थेट महामार्ग खोदून नागरिकांची अडवणूक केली आहे. कॅनरा बँकेसमोर साधे एक वाहन जाईल एवढीही जागा शिल्लक ठेवलेली नाही. सुरक्षेसाठी सिमेंट ब्रिक्स लावण्याऐवजी केवळ प्लास्टिक पट्ट्या बांधल्या आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी सेवारस्ते पूर्ण केल्याशिवाय काम सुरू करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते; मात्र ते पाळले गेले नाही. अखेर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी काम बंद पाडल्यानंतर ठेकेदार कंपनीच्या व्यवस्थापकाने थातूरमातूर आश्वासने दिली. वेळेत कारवाई न झाल्यास आणि अपघातात जीवितहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार का? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
‘डायव्हर्शन’चे फलक लावलेले नाहीत. विचारणा केली तर ठेकेदाराची माणसे दादागिरी करतात. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कनिष्ठ अभियंता देखील ‘ठेकेदार आमचे ऐकत नाहीत’ असे हतबलतेने सांगतात. आम्ही आमच्या व्यथा मांडायच्या कोणाकडे?
--अमोल शेट्ये, व्यापारी.
सुरक्षेचे कोणतेही उपाय न योजता खोदाई सुरू केल्याने आम्ही गाड्या आडव्या लावून काम थांबवले. त्यानंतर आता कुठे सेवारस्त्यांचे काम सुरू झाले आहे; मात्र अजूनही सुरक्षेच्या उपाययोजना शून्य आहेत ज्यामुळे मोठा अपघात घडू शकतो.
— दिलीप रहाटे, व्यापारी, संगमेश्वर.
* पादचाऱ्यांना चालायलाही मार्ग नाही
* ठेकेदारांच्या गाड्यांवर कारवाईची टाळाटाळ
* परवाने नसताना वाहने चालविण्याचे प्रकार
* प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे दुर्लक्ष
