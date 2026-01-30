क्राईम
दुचाकी अपघातात एक ठार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी ः करबुडेहून रत्नागिरीकडे येणाऱ्या दुचाकीस्वाराचा मजगाव रोड येथे अपघात झाला. या अपघातामध्ये स्वाराच्यामागे बसलेला तरुण गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी त्याला खासगी रुग्णालयातून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. यल्लप्पा दऱ्याप्पा जगदाने (वय ३१, रा. नराळे, पो. पारे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) दुपारी मजगावरोड रस्त्यावर घडली.
याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविराज विनोबा राजके (वय २८, रा. सातारा) हे यल्लाप्पा जगदाने यांना दुचाकीवर घेऊन करबुडेहून रत्नागिरीकडे येत होते. मजगाव रोड येथे आले असताना दुचाकीचा अपघात झाला. यामध्ये यल्लप्पा गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले तर जखमी रविराज राजके याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात कसा झाला, याबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही. शहर पोलिस अधिक तपास करत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत शहर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती; मात्र जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील जयगड ते गणेशवाडी रस्त्यावर विदेशी मद्यपान करणाऱ्या प्रौढाविरूद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष गणपत कुंभार (वय ५६) असे मद्यपान करणाऱ्या प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. २९) सकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल प्रितेश लोटणकर यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
उक्षीतील दारूअड्डयावर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील उक्षी-बनाचीवाडी येथे विनापरवाना गावठी हातभट्टी दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ९७० रुपयांची ९ लिटर दारू जप्त केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शैलेश शांताराम शिगवण (वय ३५, रा. उक्षी-बनाचीवाडी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. २९) सायंकाळी निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयिताकडे गावठी हातभट्टीची विनपरवाना ९७० रुपयांची ९ लिटर दारू सापडली. या प्रकरणी महिला पोलिस हवालदार सानिया कांबळे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
