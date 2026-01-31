हापूसच्या पहिल्या पेटीला बारा हजाराचा भाव
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील निरूळ येथील प्रदीप आंब्रे यांच्या बागेतील तीन डझन हापूसची पेटी.
पावस - निरूळ येथील आंब्रे यांच्या बागेतील रत्ना जातीच्या आंब्याच्या ११ डझनाच्या पेट्या पुण्याला पाठवण्यात आल्या.
हापूसच्या पहिल्या पेटीस १२ हजारांचा भाव
निरूळमधून पुण्याला रवाना; ‘रत्ना’ आंब्याच्या ११ डझनला २२ हजारांचा दर
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ३१ ः रत्नागिरी तालुक्यातील निरूळ गावचे आंबा बागायतदार प्रदीप आंब्रे यांच्या आंबाबागेतील पहिली हापूस आंब्याची पेटी पुणे येथील मार्केटमध्ये पाठवण्यात आली. त्यांच्या पहिल्या तीन डझनच्या पेटीला बारा हजार रुपये दर मिळाला आहे.
पांडुरंग आंब्रे हे सुरुवातीला मुंबई मार्केटमध्ये हापूस आंब्याची विक्री करत होते. त्यानंतर त्यांचा मुलगा प्रदीप यांनी पुणे येथे थेट ग्राहकांना विक्री करण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी त्यांना बाजारपेक्षा चांगला दर मिळाला. त्यामुळे त्यांनी थेट विक्रीलाच प्राधान्य दिले आहे. यावर्षी पाऊस लांबल्याने आंबा हंगामासंदर्भात थोडीफार धाकधूक होती; परंतु पाऊस थांबल्यावर लगेच मोठ्या प्रमाणात थंडी पडली. त्यामुळे आंब्याला पोषक वातावरण होते, असे आंब्रे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, यावर्षी ३० जानेवारीला म्हणजे दरवर्षीच्या अगोदरच हापूस आंबा चांगल्या तऱ्हेने तयार झाला. तो काढून पुणे येथील मार्केटमध्ये तीन डझनाचा हापूस आंबा पाठवला. त्याला मार्केटमध्ये चार हजार रुपये डझनाचा भाव मिळाला. तसेच ‘रत्’ना जातीचा ११ डझन आंबा मार्केटमध्ये पाठवला. त्यालाही दोन हजार रुपये डझनप्रमाणे भाव मिळाला.
कोट
यावर्षीच्या हंगामाची मुहूर्ताची पेटी पुणे मार्केटमध्ये शांतिलाल कांतिलाल शहा यांच्या पेढीवर तीन डझनाच्या पेटीला १२ हजारांचा दर मिळाला. बागेमध्ये हापूस आंब्याची देखभाल करत असताना सेंद्रिय खते, औषधे व यतीन मोकल व पूजा पुजारी यांचे शास्त्रीय मार्गदर्शन लाभले. त्यामुळेच यावर्षी चांगल्या दर्जाचा आंबा बाजारात पाठवण्यात यश मिळाले. यापुढे सुरू होणाऱ्या हंगामातील आंबाविक्री पुणे येथील दुकानांमध्ये थेट विक्री केली जाणार आहे. थेट विक्रीमुळे आंब्याला चांगला भाव मिळतो.
- प्रदीप आंब्रे, बागायतदार, निरूळ, रत्नागिरी
