परुळेत आज
‘हाफ मॅरेथॉन’
म्हापण ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या राधारंग फाउंडेशनने दरवर्षीप्रमाणे उद्या (ता. १) परुळे येथे ‘हाफ मॅरेथॉन’चे आयोजन केले आहे. यंदाचे मॅरेथॉनचे पाचवे वर्ष असून यावर्षी ५, १० आणि २१ कि.मी.ची स्पर्धा आयोजित केली आहे. या मॅरेथॉनमध्ये कोणत्याही वयोगटाचे स्त्री-पुरुष सहभागी होऊ शकतात. यात नावनोंदणी करून सहभागी होणाऱ्यांना टी-शर्ट देण्यात येणार असून निवडलेले अंतर पूर्ण करणाऱ्यांना पदके देण्यात येणार आहेत. सर्व सहभागींना मॅरेथॉन दरम्यान पाणी, ओआरएस, फळे, अल्पोपहार, वैद्यकीय मदत देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षित स्टाफसह दोन रुग्णवाहिका व फिजिओथेरपीची सेवा उपलब्ध असेल. ही मॅरेथॉन परुळे हायस्कूल येथून सुरू होणार आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी लिंकद्वारे ऑनलाईन नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी गोपाळ राऊळ यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
देवगड महाविद्यालयात
वक्तृत्व स्पर्धेस प्रतिसाद
देवगड ः राज्याच्या मराठी भाषा विभागाच्या निर्देशानुसार अभिजात मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त येथील स. ह. केळकर महाविद्यालयात घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत आर्या जोईल प्रथम आली. वैभवी परब द्वितीय आणि प्रसिद्धी जोईल तृतीय आली. तसेच प्रश्नमंजूषा स्पर्धेत अनुक्रमे, वृषाली पवार, प्रसिद्धी जोईल, मृदुला तिर्लोटकर पहिले तीन आले. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
रेवतळेत १२ ला
धार्मिक कार्यक्रम
मालवण ः रेवतळे येथील श्री देव महापुरुष देवालयाचा ७६ वा वर्धापन दिन सोहळा १२ फेब्रुवारीला आयोजित केला आहे. यानिमित्त धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या वर्धापन दिनानिमित्त ११ फेब्रुवारीला रात्री ८ वाजता रेकॉर्ड डान्स कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. अधिक माहितीसाठी संतोष कुडाळी यांच्याशी संपर्क साधावा. १२ ला सकाळी १० वाजता श्री देव महापुरुषाची पूजा, दुपारी १२ वाजता श्री देव महापुरुषाची आरती, १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी भजन, रात्री ९ वाजता श्री भवानी सिद्ध भराडी दशावतार मंडळ, ओसरगाव यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे.
माडखोल येथे
आजपासून उरूस
ओटवणे ः माडखोल-बेबीवाडी येथील सद्गुरू समर्थ अवधुतानंद महाराजांच्या समाधी मंदिरात श्री हाजी मलंग बाबा उरुसनिमित्त उद्या (ता. १) व सोमवारी (ता. २) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त समाधी मंदिरात उद्या सायंकाळी चारला सत्यनारायण महापूजा, सातला श्रींची पाद्यपूजा, नामस्मरण व हरिपाठ, रात्री ८ वाजता महाप्रसाद, सोमवारी सायंकाळी सातला अवधुतानंद महाराजांचे गुरू हाजी मलंग बाबा यांना चादर अर्पण, ७.३० वाजता आरती, भजन व महाप्रसाद, रात्री ११.४५ वाजता संदल सोहळा होणार आहे.
माडखोलमध्ये आज
दशावतारी नाटक
ओटवणे ः माडखोल-ठाकुरवाडी येथे उद्या (ता. १) रात्री ११ वाजता (कै.) सुधीर कलिंगण प्रस्तुत कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. नाट्यरसिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ओम साई कला, क्रीडा मंडळाने केले आहे.
