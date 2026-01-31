‘रवळनाथ’ सहकारातील आदर्श ‘मॉडेल’
महेंद्र गवस ः कुडाळ शाखेचा सहावा वर्धापन दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ ः श्री रवळनाथ को-ऑप. हाऊसिंग फायनान्स सोसायटीने येथे शाखा सुरू करून अवघ्या सहा वर्षांत ४० कोटींहून अधिक व्यवसायाचा टप्पा पार केला आहे. पारदर्शक व्यवहार, सामाजिक बांधिलकी आणि विश्वासार्ह वाटचालीतून सहकारातील आदर्श मॉडेल उभे केले आहे. रवळनाथची अल्पावधीतील ही प्रगती निश्चितच कुडाळ शहरासाठी भूषणावह आहे, असे गौरवोद्गार येथील उद्योजक महेंद्र गवस यांनी काढले.
श्री रवळनाथ को-ऑप. हाऊसिंग फायनान्स (मल्टी स्टेट) प्रधान कार्यालय, गडहिंग्लज संस्थेच्या कुडाळ शाखेच्या सहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ग्राहक मेळाव्यात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्थापक अध्यक्ष व संचालक एम. एल. चौगुले होते. ‘रवळनाथ’चे चेअरमन प्राचार्य डॉ. आर. एस. निळपणकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्री. यांनी, बॅंकिंग व्यवसायासह स्थापनेपासून जपलेल्या सामाजिक बांधिलकीतून ‘रवळनाथ’ने आपली व्यावसायिक वाटचाल केली आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक या संस्थेशी जोडले आहेत. त्यांचे मार्गदर्शन आणि सभासदांचा अढळ विश्वास हाच संस्थेच्या यशस्वीतेचा मार्ग आहे, असे स्पष्ट केले. प्रा. निळपणकर यांनी, संस्थेमार्फत सर्व शाखांमध्ये मोबाईल बँकिंग, सी. बी. एस. याद्वारे डिजीटल सेवा दिली जाते. तसेच आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा, वीज बिलभरणा यांसह पेन्शनधारक व ज्येष्ठ नागरिक तसेच गंभीर आजारी व वयोवृद्ध ग्राहकांना घरपोच सेवा सुरू आहे. आकर्षक व्याजदर मिळणाऱ्या विविध ठेव योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असे सांगितले.
प्रारंभी श्री. गवस यांच्या हस्ते श्री रवळनाथ प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. याप्रसंगी शाखा चेअरमन प्रा. मनोहर गुरबे यांनी स्वागत व प्रास्ताविकातून उपस्थित सभासद, ग्राहकांना संस्थेच्या विविध ठेव आणि कर्ज योजनांची माहिती दिली. दुपारी ४ वाजता कुडाळ व परिसरातील महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ पार पडला. दिवसभरात कुडाळ व परिसरातील संस्थेचे सभासद, ग्राहक व विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींनी शाखेस भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या.
कार्यक्रमास कुडाळ शाखेचे सल्लागार सीए सागर तेली, उद्योजक गजानन कांदळगावकर, स्नेहा नाईक, रुपाली शिरसाट यांच्यासह सभासद प्रताप आजगेकर, प्रवीण वेटे, राजन कर्पे, अभिजित कदम, नरेश भांडारकर, गोविंद घोरपडे, सौ. घोरपडे, शाखाधिकारी विक्रम जांभेकर यांच्यासह सभासद, ठेवीदार, हितचिंतक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. अशोक येजरे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. अजय चव्हाण यांनी आभार मानले.
