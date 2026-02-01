क्रिकेट स्पर्धेत मुरली मनोहर पतसंस्था उपविजयी
तालुका पतसंस्था क्रिकेट स्पर्धेत
मुरली मनोहर पतसंस्था उपविजयी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १ ः खेड तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, खेड यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेत ‘श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था, खेड’ संघाने उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत उपविजेतेपद पटकावले. अटीतटीच्या झालेल्या या स्पर्धेत मुरली मनोहर पतसंस्थेच्या संघाने चांगला खेळ केला.
खेड येथील नवीन गोळीबार मैदानावर ही स्पर्धा उत्साहात पार पडली. स्पर्धेत तालुक्यातील विविध सहकारी पतसंस्थांच्या बलाढ्य संघांनी सहभाग घेतला होता. साखळी सामन्यांपासून ते उपांत्य फेरीपर्यंत श्री मुरली मनोहर पतसंस्थेच्या खेळाडूंनी फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण अशा तिन्ही आघाड्यांवर सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. त्यांच्या शिस्तबद्ध आणि तांत्रिक खेळाने क्रीडाप्रेमींची मने जिंकली. अंतिम सामन्यात मुरली मनोहर पतसंस्थेच्या संघाने दमदार आव्हान उभे केले होते. विजेतेपदाने थोडक्यात हुलकावणी दिली असली, तरी उपविजेतेपद पटकावत संघाने आपले कौशल्य सिद्ध केले. या यशामुळे संस्थेच्या पदाधिकारी, कर्मचारी आणि सभासदांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या खेळाडूंचे व व्यवस्थापनाचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.