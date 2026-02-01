एकाच विचाराचे प्रतिनिधी विकासासाठी सत्तेत हवेत
21189
एकाच विचारांचे प्रतिनिधी
विकासासाठी सत्तेत हवेत
पालकमंत्री ः कलमठ येथे महायुतीची सभा
कणकवली, ता. १ : ‘कलमठ मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी एकाच विचारांचे लोकप्रतिनिधी सत्तेत असणे आवश्यक आहे. विकासासाठी लागणारा निधी मिळवण्यासाठी हाच योग्य मार्ग आहे. त्यामुळे विचारपूर्वक आपले लोकप्रतिनिधी निवडा,’ असे आवाहन पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी केले.
तालुक्यातील कलमठ येथे पालकमंत्री राणे यांनी प्रचार सभा घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला कलमठ जिल्हा परिषद उमेदवार सुप्रिया मेस्त्री, पंचायत समिती उमेदवार गुरुनाथ वर्देकर, वरवडे पंचायत समिती सदस्य सोनू सावंत, कलमठ सरपंच संदीप मेस्त्री, तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, सुनील नाडकर्णी, माजी सभापती प्रकाश सावंत, माजी उपसभापती महेश गुरव, रामू विखाळे, महेश लाड, सुहास राणे, स्वप्नील चिंदरकर यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पालकमंत्री राणे म्हणाले, ‘खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर राणे यांच्या विचारांची सत्ता शंभर टक्के आणण्यासाठी यश मिळेल. एकाच विचारांचे लोकप्रतिनिधी असतील तरच चांगला आणि वेगवान विकास शक्य आहे. विरोधकांना उमेदवार उभे करण्यासाठी ओढाताण करावी लागली, तर महायुतीकडे सक्षम उमेदवारांची गर्दी होती.’
वरवडे गावातील सोनू सावंत हे बिनविरोध निवडून आल्याने हा सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.