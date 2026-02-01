वाचन स्पर्धेत सोहम, संस्कृती, वेदांत प्रथम
गवाणकर स्मृती चषक; मालवण टोपीवाला हायस्कूलचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १ : टोपीवाला हायस्कूल येथे आयोजित वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर स्मृती वाचक स्पर्धेत विविध गटात सोहम गवाणकर, संस्कृती नाईक, वेदांत नाईक यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. मालवण एज्युकेशन सोसायटी संचालित अ. शि. दे. टोपीवाला हायस्कूल व ना. अ. दे. टोपीवाला कनिष्ठ महाविद्यालयात ‘वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर स्मृती’ वाचक स्पर्धा उत्साहात पार पडली.
शालेय ग्रंथालय विभागाच्यावतीने सलग पाचव्या वर्षी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ शिक्षक व पर्यवेक्षक देविदास वेरलकर होते. त्यांनी सोशल मीडियाच्या काळात वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित करत विद्यार्थ्यांना नियमित वाचनाचे आवाहन केले. शालेय ग्रंथपाल सुमित मसुरकर यांनी प्रास्ताविकात मालवणी भाषेला जागतिक ओळख मिळवून देणारे (कै.) गंगाराम गवाणकर यांच्या स्मृतीला यंदाची स्पर्धा समर्पित करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
स्पर्धेचा गटनिहाय निकाल अनुक्रमे असा ः पाचवी ते सातवी-ओजस्वी साळुंखे, विभा प्रभुगावकर, सोहम धामापूरकर. आठवी ते दहावी-अस्मी आठलेकर, पार्थ सामंत, ऋचा चव्हाण. अकरावी व बारावी-सुधीर पारस, रिया मयेकर, कोसेसाव फर्नांडिस. माजी विद्यार्थी दर्श सामंत यांनी गंगाराम गवाणकर यांच्या जीवनकार्यावर आधारित माहितीपट सादर करून त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची ओळख करून दिली. परीक्षक संजय जोशी, सुभाष प्रभूखानोलकर, श्रुती बांदेकर, सायली साटलकर, मानसी धामापूरकर, प्रसाद तोंडवळकर यांनी काम पाहिले. स्पर्धा मुख्याध्यापक लक्ष्मण वळंजू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अस्मिता रावराणे यांनी सूत्रसंचालन केले. महेश धामापूरकर यांचे सहकार्य लाभले. विजेत्या विद्यार्थ्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविले.
