‘धरणगुस्ती कोल्हापूर’ संघ विजेता

‘धरणगुत्ती कोल्हापूर’ संघ विजेता
देवगडातील व्हॉलीबॉल स्पर्धा; सांगलीला उपविजेतेपद
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १ ः येथील हनुमान युवक क्रीडा मंडळातर्फे घेतलेल्या शूटिंग व्हॉलीबॉल स्पर्धेत धरणगुत्ती (कोल्हापूर) संघाने विजेतेपद फटकावले. सांगली जिल्हा व्हॉलीबॉल संघ उपविजेता ठरला. विजेत्या संघाला दहा हजार रुपये रोख, तर उपविजेत्या संघाला ७ हजार रुपये रोख व दोन्ही संघांना चषक व प्रशस्तिपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
येथील शेठ म. ग. हायस्कूलच्या मैदानावर दिवस-रात्र ही स्पर्धा झाली. यावेळी अन्य स्पर्धांचे बक्षीस वितरणही झाले. मंडळाचे माजी अध्यक्ष मोहन शिनगारे, सदाशिव शिंदे, विद्यार्थिनी किंजल अदम, तसेच सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण सावंत यांचा सन्मान करण्यात आला. स्पर्धेत उत्तेजनार्थ महानगरपालिका मुंबई व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या दोन्ही संघांना प्रत्येकी ३ हजार रुपये रोख व प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले. बक्षीस वितरण समारंभावेळी श्री. शिनगारे, श्री. शिंदे यांच्यासह हनीफ मेमन, नारायण माने आदी उपस्थित होते.मंडळाचे अध्यक्ष विलास रुमडे यांनी प्रास्ताविक करून आभार मानले.
स्पर्धा यशस्वितेसाठी विलास रुमडे, उल्हास मणचेकर, शरद लाड, विजय जगताप, उमेश बिडये, राजू जगताप, संतोष गुडेकर, विनोद मेस्त्री, सुरेंद्र लांबोरे, विनोद तेली, कमलाकर भडसाळे, प्रकाश ठुकरुल आदींनी मेहनत घेतली. पंच म्हणून मिलिंद कुंडेकर (मांजरी) यांनी काम पाहिले. यावेळी मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या विविध क्रीडा स्पर्धांचे बक्षीस वितरण करण्यात आले. दाभोळ तिठा ते हायस्कूल नाका अशा घेण्यात आलेल्या खुल्या गटाच्या जलद सायकल स्पर्धेत अनुक्रमे संदेश भुजबळ, अक्षय खडपकर पहिले दोन आले, तर उत्तेजनार्थ सिद्राम हिप्परकर व अजित मेस्त्री यांना मिळाला.
नितीन देशपांडे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. खाकशी तिठा ते हायस्कूल नाका अशा घेण्यात आलेल्या शालेय गटाच्या स्पर्धेत अनुक्रमे, तन्मय तेली, दुर्गेश साठे पहिले दोन आले, तर उत्तेजनार्थ मयुर बागुल व सुमेध पेडणेकर यांना मिळाला. दत्तात्रय बलवान यांच्या हस्ते या स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. मिठबाव हायस्कूलचे निवृत्त पर्यवेक्षक राजेंद्र हिंदळेकर यांच्या हस्ते वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन करण्यात आले. मंडळाचे सचिव शरद लाड यांनी सूत्रसंचालन केले.
विजेते अनुक्रमे असे ः १०० मीटर धावणे (महिला गट) -तन्वी हिरनाईक, प्रांजल कुबल, वेदिका कोळी, १०० मीटर धावणे (पुरुष गट)-आदित्य हेमंत शिंगाडे, सर्वेश कोयंडे, जयेश डगरे, २०० मीटर धावणे (महिला गट)-तन्वी हिरनाईक, पूर्वी कोयंडे, प्रांजल कुबल, उत्तेजनार्थ वेदिका कोळी, २०० मीटर धावणे (पुरुष गट)-मयुरेश पुजारे, प्रथमेश पुजारे, सर्वेश कोयंडे, ४०० मीटर धावणे (महिला गट) -पूर्वी कोयंडे, तन्वी हिरनाईक, वेदिका कोळी, ४०० मीटर धावणे (पुरुष गट)-राज कणेरकर, प्रथमेश पुजारे, मयुरेश पुजारे, लांब उडी (महिला गट)-पूर्वी कोयंडे, प्रांजल कुबल, वेदिका कोळी, लांब उडी (पुरुष गट)-प्रथमेश पुजारे, मयुरेश पुजारे, हर्षल तारी, गोळाफेक (महिला गट)-माहेश्वरी जाधव, लीना गिरकर, पूर्वी कोयंडे, गोळाफेक (पुरुष गट)-दीपराज मेस्त्री, राज कणेरकर, आदित्य हेमंत शिंगाडे.
