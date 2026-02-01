कवयित्री वृषाली टाकळेंना डॉक्टरेट
वृषाली टाकळे.
कवयित्री वृषाली टाकळे यांना डॉक्टरेट
रत्नागिरी ः राज्य आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार विजेत्या रत्नागिरीतील कवयित्री वृषाली टाकळे यांना आशिया आंतरराष्ट्रीय संस्कृती संशोधन विद्यापीठाचा मानद डॉक्टरेट पुरस्कार मिळाला आहे. हा पुरस्कार देणारे विद्यापीठ भारत सरकारच्या नीती आयोगाद्वारे नोंदणीकृत आहे. कवयित्री वृषाली टाकळे यांच्या साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील योगदानाचा या पुरस्काराद्वारे गौरव करण्यात आला आहे. रत्नागिरीतील कवयित्री वृषाली टाकळे यांचे साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील काम मोठे आहे. त्याचबरोबर त्यांना यापूर्वीही अनेक पुरस्कार आणि पदव्या प्राप्त झालेल्या आहेत. यामध्ये आदर्श कवयित्री, राष्ट्रीय प्रेरणा गौरव, उर्मी कविता, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या काव्यसंग्रहास ९ राज्यस्तरीय आणि ३८ जिल्हास्तरीय ८३ काव्य मानांकन पुरस्कार मिळाले आहेत. इ बुक्स आणि अंकांमध्ये त्यांच्या कवितांच्या समावेशासह १६ प्रातिनिधिक कविता संग्रहांमध्ये त्यांच्या कवितांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी त्यांनी स्वरचित कवितांचे सादरीकरण केले आहे. आता त्यांना मानद डॉक्टरेट पुरस्कार मिळाला असून हा पुरस्कार त्यांनी बंगरुळ येथे नुकताच स्वीकारला आहे.
