पिंगुळी नामस्मरणाने भक्तिरसात चिंब
21380
पिंगुळी नामस्मरणाने भक्तिरसात चिंब
राऊळ महाराज पुण्यतिथी; दिंड्या, भजने, ढोलवाद्याच्या गजराने रंगत
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १ ः आकर्षक विद्युत रोषणाई, फुलांची सजावट, भक्त मंडळांच्या दिंड्या, सुश्राव्य भजने, नामस्मरण, महाआरती, ढोलवाद्यांचा गजर आणि परमपूज्य राऊळ महाराज यांच्या पालखीसोबत चालणारे असंख्य भाविक यामुळे पिंगुळीमध्ये वातावरण भक्तिमय झाले होते.
प.पू. राऊळ महाराजांच्या ४१ व्या पुण्यतिथी निमित्त संस्थान परिसरात गेले चार दिवस वातावरण उत्साहात होते. ध्वनीक्षेपकाद्वारे पहाटेपासून मंगलध्वनी कानावर येत असल्याने भाविकांची पावले आपसूकच प. पू. राऊळ बाबांच्या दर्शनासाठी निघत होती. अवलिया संतश्रेष्ठ व असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान परमपूज्य सदगुरू राऊळ महाराज यांच्या उत्सवाला वर्षागणिक भाविकांची गर्दी वाढतच आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो भाविकांनी आपल्या लाडक्या माऊलीच्या चरणी माथा टेकला. शनिवारी (ता. ३१) सकाळपासून समाधीपूजन, काकड आरती, भजने, दिंडया आदि कार्यक्रम पार पडले. सायंकाळी ७ वाजता श्रींच्या सांजआरतीनंतर प. पू. राऊळ महाराज समाधीस्थान ते जन्मस्थानांपर्यंत पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. वारकऱ्यांच्या जयघोषात परिसर निनादून गेला होता.
राऊळ महाराजांच्या पुण्यतिथी आणि प. पू. अण्णा महाराजांच्या जयंतीनिमित्त पिंगुळी येथील दोन्ही समाधी मंदिरांमध्ये गेली २० वर्षे विनामूल्य आकर्षक फुलांची आरास करण्याची सेवा मुंबईतील मित्रमंडळ पार पाडत आहे. यामध्ये अजित आंगणे, ॲड. सूरज कुडाळकर, हरेश्वर गोसावी, सुधीर परब, किशोर नेवरेकर, संतोष बेर्डे आणि शेखर चव्हाण या सर्व मित्रमंडळांचा समावेश आहे. त्यांच्या या सेवेबद्दल संस्थानचे कार्याध्यक्ष विठोबा विनायक (अण्णा) राऊळ व समस्त विश्वस्त मंडळाने विशेष कृतज्ञता व्यक्त केली.
भाविकांच्या सोयीसाठी सद्गुरू राऊळ महाराज संस्थान आणि कार्याध्यक्ष विठोबा राऊळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. शिस्तबद्ध नियोजनामुळे हजारो भक्तांनी शांततेत दर्शन तसेच महाप्रसादाचा लाभ घेतला. सायंकाळी उशिरापर्यंत पिंगुळीत भक्तांची गर्दी कायम होती. भक्ती, शिस्त आणि सेवा यांचा त्रिवेणी संगम या उत्सवाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पहायला मिळाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.